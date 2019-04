La pasarela sobre el río Águeda comenzará a instalarse el 1 de julio

Martes, 2 de abril de 2019

Tras la fugaz sesión de primera hora de la mañana para elegir a los integrantes de las mesas de las Elecciones Generales del 28 de abril, los 17 concejales de la Corporación del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se volvieron a reunir a última hora de la tarde del martes para celebrar el último o penúltimo Pleno Ordinario de la presente legislatura. Como es lógico, esta sesión ya fue más larga, aunque no ‘demasiado’: 1h.18’, producto de que no había mociones ni temas de excesiva enjundia en el Orden del Día.

El mayor tiempo se lo llevaron los ruegos y preguntas, estando lo más noticioso en una pregunta del portavoz del PP Marcos Iglesias que había quedado pendiente del anterior Pleno en torno al encaje presupuestario de la nueva pasarela sobre el río Águeda. Según explicó Domingo Benito, el interventor le ha comunicado que ‘no hay problema’, y que en todo caso en los próximos días se aprobará el Presupuesto para 2019 donde aparecerá reflejada.

Más allá de esa cuestión, Domingo Benito explicó que en los últimos días ha habido una reunión entre técnicos, ingenieros y la empresa adjudicataria donde se ha determinado que, viendo las indicaciones que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Duero, las obras de colocación de la pasarela comiencen el 1 de julio, porque en caso de arrancar antes “podían ser paralizadas por las autoridades competentes”. Benito matizó que los trabajos de construcción de la pasarela ya están en marcha (quedando pendiente para julio su colocación).

Marcos Iglesias señaló que no le ve lógica, más allá de que haya habido discrepancias en el Equipo de Gobierno, a que en abril todavía no esté listo el Presupuesto para este año. Domingo Benito replicó que faltaba una cuestión del acuerdo con los trabajadores y “se ha esperado a ello”, recordándole al portavoz del PP que “ustedes no llegaron a un acuerdo con los trabajadores”. De cara a ese Presupuesto, Beatriz Jorge Carpio dejó como ruego que se incluya la construcción de un parking para autocaravanas, debido a que a diario se pueden ver aparcadas por distintos lugares de Ciudad Rodrigo.

Varias cuestiones verdes

Hilando con el aspecto económico, Joaquín Pellicer apuntó, tras preguntarle Marcos Iglesias por el Parque de La Florida, que se esperará a que las obras lleguen a su fin “antes de empezar a pleitear con la empresa” por el largo retraso que se ha acumulado. Pellicer remarcó que “la prioridad es que la obra se termine” y que “los plazos los están controlando los técnicos”, siendo la intención que finalice “en las mejores condiciones y con el menor coste”.

Continuando en materia verde, Ramón Sastre expuso la “dejadez y el abandono” existente en el Parque del Valle de San Martín, con defectos por ejemplo en varios columpios. Según Pellicer, “si no está solucionado desde ayer, está en vías”. En cualquier caso, indicó que ahora mismo están muy justos de personal de Jardinería, lo que empezará a cambiar desde mediados de la semana que viene, cuando empiece la campaña de jardines.

Por otro lado, José Manuel Jerez mostró su malestar por la altura de la hierba en la zona de la Brecha de la Muralla, contestando Joaquín Pellicer que es una cuestión de la empresa concesionaria del servicio de limpieza. Domingo Benito dijo que en reuniones que ha tenido con la empresa les ha instado a que la hierba se corte tal y como marca el contrato, apuntando que “en esta legislatura se han detectado incumplimientos de limpieza”, además de cuestiones que no se ejecutaban porque el anterior Equipo de Gobierno así se lo había dicho.

José Manuel Jerez pidió soluciones para otros dos asuntos. Por un lado, para la calle de La Luz (junto a la Plaza de Toros), donde los vecinos se han quejado de que los vehículos rozan con las ruedas las fachadas. Joaquín Pellicer dijo que se van a poner dos bolardos, además de estudiarse dejarla con sentido único de circulación. Por otro lado, Jerez también pidió solución para una vivienda de la calle Santa Clara que carece de cédula de habitabilidad por unos cables que están colgando. Joaquín Pellicer señaló que no conoce la problemática concreta, pero que cuando no se quieren volver a colocar en la fachada los cables tras una obra, el soterramiento de los mismos corresponde al particular.

Reproches en temas políticos

Como temas más políticos, Marcos iglesias preguntó por qué no ha vuelto todavía al Pleno la regulación del uso sanitario-mortuorio, expresando que parece que el actual Equipo de Gobierno quiere dilatarlo para la siguiente Corporación. Joaquín Pellicer manifestó que están pendientes de informes sectoriales y de las contestaciones a las alegaciones, y que cuando estén listas, se llevará al Pleno “sin demora”.

El portavoz del PP también preguntó al alcalde por lo ocurrido con el 1,5% Cultural, al quedarse Ciudad Rodrigo sin fondos pese a lo que anunció el ministro de Cultura, José Guirao, en su visita a la ciudad durante el mes de enero. Juan Tomás Muñoz explicó que la comunicación del ministro [de que se iban a conceder] fue “honesta”, porque el proyecto había pasado el filtro, reconociendo que fue “imprudente” el anuncio.

Marcos Iglesias le pidió que no se usen mitines “para hacer acciones de propaganda institucional; no utilicen instituciones cuando no tienen ni seguridad”, recordándole Juan Tomás Muñoz que cuando gobernaba Javier Iglesias prometió varias veces la habilitación de suelo industrial (con partidas incluso en el Presupuesto de la Junta para Las Viñas II) o la apertura de una gran empresa, hechos que no se llegaron a producir.

Dentro del capítulo de ‘reproches’, Marcos Iglesias inquirió por la crítica de Domingo Benito a Juan Tomás Muñoz por la recreación de 1944, expresando el alcalde que desde su punto de vista todo lo que se hizo fue “puro teatro”. En este punto, el alcalde no le concedió la palabra a Domingo Benito. Por otro lado, Ramón Sastre afeó a Cristian González que se marchase del anterior Pleno antes de que hubiera acabado, cuando el Carnaval estaba cerca (lo que hizo que no le pudieran preguntar sobre el mismo). Cristian González explicó que tenía un compromiso previo (para participar en una tertulia carnavalera) y que en cualquier caso las preguntas que pudieran haber quedado sin responder se las podían haber hecho en una Comisión.

En otros ámbitos, desde las filas populares plantearon si se va a hacer algo tras la resolución del Procurador del Común (a partir de una queja llegada desde Miróbriga) que dice que los bares especiales no deberían tener terrazas. Juan Tomás Muñoz respondió que en todo momento han cumplido la normativa de la Junta de Castilla y León, que permite a esos bares tener terrazas, por lo que desde su punto de vista el Procurador debería hacerle la recomendación a la Junta para que la cambiase.

En materia de terrazas, Beatriz Jorge Carpio expuso asimismo como ruego que se debería hacer algo para que, en casos como los de estas semanas de buen tiempo, pudieran estar más tiempo montadas. Además, la edil del PP preguntó por qué el Ayuntamiento no iba a acudir a la feria de turismo de Béjar, expresando Azahara Martín que ella no tenía conocimiento de esta feria, pero que “si estamos en plazo, acudiremos”.

Otra vuelta a los asentamientos irregulares

Fuera de los ruegos y preguntas, el Pleno apenas tuvo 4 puntos en el Orden del Día. De ellos, uno no requirió votación, ya que era solo dar cuenta de la justificación de la asignación de los grupos políticos municipales durante el año 2018, mientras que los tres que se votaron, se aprobaron, dos de ellos por unanimidad.

Por un lado, la aprobación inicial de la modificación puntual nº13 del PGOU para cambiar de suelo rústico común a suelo urbanizable los sectores SE-23.1 y SE-23.2 (y de este modo crear dos nuevos sectores de suelo urbanizable industrial); y por otro lado, la delegación de la gestión recaudatoria en período ejecutivo de varios tributos y precios públicos a la Diputación de Salamanca. Sobre éste asunto, Marcos Iglesias recordó que en el pasado algunos miembros del Equipo de Gobierno criticaban a las diputaciones y ahora se les delegan competencias.

El tema que no salió por unanimidad fue uno que colea desde la recta final de la anterior legislatura: la incorporación de la categoría de suelo rústico de asentamiento irregular en el PGOU, que ha vuelto al Pleno tras ser revisada la documentación por la Comisión Territorial de Urbanismo. PSOE, Ciudadanos y PP volvieron a votar a favor, mientras que IU lo hizo otra vez en contra, al mostrar sus reparos por ejemplo en torno a la falta de imparcialidad del equipo redactor, ya que también había trabajado ‘para la otra parte’ (las personas que tenían los asentamientos irregulares).

Benito dejó la puerta abierta a, dependiendo a cómo vaya el asunto en sucesivos pasos (el asunto lo debe resolver la Comisión Territorial de Urbanismo), seguir presentando alegaciones, porque, desde su punto de vista, “no se puede tratar igual a quienes son distintos”, apuntando que “nos parece una temeridad tramitar el expediente en estas condiciones”.