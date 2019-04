El 3º Día | 1 Abril

Lunes, 1 de abril de 2019

[UN VÍDEO DE ANIVERSARIO > Promo del Deportivo de La Coruña-Milán]

Como bien recordó Informe Robinson la semana pasada, el próximo mes de mayo se cumplirán 25 años de aquel fatídico penalty lanzado por Djukic que privó de una Liga al Deportivo de La Coruña. Antes de esa efeméride, al deportivismo le toca celebrar otra muy especial: el próximo domingo 7 de abril se cumplen 15 años de uno de los partidos más legendarios de la historia de la Liga de Campeones: el 4-0 que le endosó el Depor al Milán, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la temporada 2003/2004 tras haber perdido 4-1 en San Siro.

El caso es que de cara a ese partido de vuelta en plena Semana Santa donde la remontada coruñesa parecía una utopía, Televisión Española creó el anuncio que aparece más abajo, en mi opinión uno de los dos mejores que se ha hecho en nuestro país de eventos televisivos (el otro es uno de la Copa Davis que ya vimos en diciembre). Como este anuncio dio sus frutos, TVE lo volvió a repetir en semifinales (como se puede ver en el segundo vídeo), pero ahí el conjuro ya no funcionó.

[MOMENTOS FdS]

- Miedo en Peñaranda : Casualidad o no, este fin de semana ha habido dos equipos de Peñaranda que no se han presentado (y de hecho lo habían avisado con anterioridad) a sendos partidos eliminatorios frente a equipos de fútbol sala de Ciudad Rodrigo. Por un lado, en la mañana del sábado, el equipo Cadete de Peñaranda de los Juegos Escolares no se presentó a jugar contra el III Columnas. Y por otro lado, el Peñaranda Seguros Pronucal no se presentó a jugar contra La Despensa en los octavos del Trofeo Diputación.

- Poca autoridad : En uno de los partidos del Torneo Primavera de los Juegos Escolares que se jugó en la mañana del sábado en Conde de Foxá, el colegiado pitó una falta, pero el juego continuó... y continuó, y continuó, haciendo los dos equipos caso omiso al silbato. Viendo la situación, el colegiado dejó seguir jugando.

- La barriga llena : Estando uno de los partidos en juego, se pudo oír en la grada a un jugador de otro equipo, que ya había jugado con anterioridad y tenía que volver a hacerlo después: “voy a dejar de comer ya, que si no luego...”. Entre partido y partido, hubo algún otro equipo que optó por hacer ‘turismo’ por la ciudad, como los chavales cadetes del AMPA IESO Las Batuecas de La Alberca.

- No hay que ponerle barreras al campo : Parte del vallado del minicampo del parque infantil de la calle Hermanos García Carraffa presentaba un serio deterioro, como se puede ver en la primera imagen, por lo que se ha optado por retirarlo para colocar uno nuevo. Entre tanto, este fin de semana ha estado sin vallado.

- Sin reloj : En el partido de basket que se jugó en la mañana del sábado en el Pabellón Eladio Jiménez, el marcador no estuvo operativo, con la dificultad que ello supone para que el público controle el resultado en un encuentro de este deporte. Para intentar saber cómo iban, el público le llegó a preguntar al colegiado.

- Paso al fútbol : Las obras de construcción del paso para peatones bajo la vía del tren ya están en marcha. Así estaban el fin de semana:

- “¡A los alevines!” : En el encuentro de juveniles de la tarde del sábado entre Ciudad Rodrigo y Pizarrales, las cosas empezaron muy bien para el conjunto mirobrigense, que se adelantó 2-0. Tras el segundo gol, varios jugadores alevines del Ciudad Rodrigo que estaban detrás de la portería les pidieron a los integrantes del Juvenil, voz en grito, que les dedicasen el gol.

- ¡Al partido! : En el partido de cadetes de la mañana del domingo entre Ciudad Rodrigo y Pizarrales, las cosas iban mal dadas para los visitantes, llegando a decirle un jugador a un compañero que andaba protestando una acción: “¡Cállate, lo ha pitado el árbitro, pues se acabó!”, lanzando a continuación un mensaje positivo que no se cumplió: “¡Vamos a remontar el partido!”.

- A la carrera : Dos de las integrantes de una de las bandas foráneas del Encuentro de Bandas de Semana Santa que se celebró en la tarde dominical tuvieron que echar una carrera extra porque pensaban que ya no llegaban a la salida de las bandas.

//SECCIÓN INTERNACIONAL

Hoy se han juntado varias historias ‘internacionales’ (la mayoría vídeos) que merece la pena repasar:

- La Copa América Brasil 2019 : El próximo verano tenemos Copa América de fútbol, y en Argentina ya están calentando motores con los primeros anuncios, que, como es habitual, son geniales.

PERDIMOS MUCHAS CHANCES, NUNCA LAS GANAS



La Copa América Brasil 2019 la vas a vivir por TyC Sports. pic.twitter.com/c7gBAAcDfq — TyC Sports (@TyCSports) 24 de marzo de 2019

- Sonidos de la Bundesliga : En Alemania han preparado este genial vídeo de dibujos a partir de fragmentos de narraciones de partidos de la Bundesliga:

Si este video es lo mejor del año, se dice y no pasa nada 😂😂😂pic.twitter.com/1l4b9u1VzJ — Juanma Romero (@Guardiolato) 25 de marzo de 2019

- Juegos de vestuario : Continuando en Alemania, el equipo del Viktoria Winnekedonk andaba en el vestuario con un juego que no acabó nada bien...

MALA SUERTE NIVEL VIKTORIA WINNEKEDONK 😂: los jugadores quisieron completar un conocido desafío con la pelota y terminaron viviendo un momento realmente insólito. ¡A QUE NO PODÉS VERLO SIN REÍRTE! pic.twitter.com/1rMvHCTgFF — SportsCenter (@SC_ESPN) 25 de marzo de 2019

- Una hamburguesa para después de entrenar : Por su parte, a un equipo inglés le pasó una cosa más rara: estaba entrenando y cayó una hamburguesa del cielo. Literalmente venía del espacio. La historia, en inglés, aquí: https://www.bbc.co.uk/newsround/47744431

- Lo peor de lo peor : Y para rematar, los 20 peores segundos de la historia del fútbol, según un medio italiano. Los protagonizaron Queens Park Rangers y Manchester City en 1993:

An Italian magazine voted this as the worst 20 seconds of football ever played (QPR vs. Man City, 1993) 😂😂 pic.twitter.com/fLzdDuW6P2 — Roxy Palace (@RoxyPalace) 27 de marzo de 2019

- En redes :

[LOS EMIGRANTES]

A una de las emigrantes del deporte mirobrigense, Laura, le ha tocado hacer este fin de semana el pasillo al campeón de su categoría, el Tacón:

Agradecemos al @cdsalamancaff el pasillo realizado al inicio del partido por la consecución del título liguero.

Suerte el resto de temporada. pic.twitter.com/ebZslb3kui — CD TACÓN (@CD_Tacon) 31 de marzo de 2019

[ZONA CLUBES]