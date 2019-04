El resentimiento

La mujer apuró la copa de vino y fue entonces cuando terminó de contar la historia. La satisfacción verdadera que le venía generando su involucramiento en aquella aventura improvisada, dijo, no era por lo que hacía sino contra quien lo hacía. Siempre había tenido el gusanillo de la intervención pública, pero cierta carencia de habilidades sociales y su inveterada falta de valentía para tomar decisiones la bloqueaban a la hora de dar el paso adelante. La oportunidad le vino cuando un colega la propuso formar parte de una candidatura de gobierno de una institución pública. No tenía nada que hacer, simplemente estar y ver qué pasaba en el proceso electoral. El proyecto triunfó y ella se vio encumbrada en un puesto que jamás había soñado. A partir de entonces supo que podía castigar con su desprecio a la gente que durante años no la habían tenido en cuenta, ningunearles por no haber valorado debidamente sus aptitudes, por haberla mirado, decía, por encima del hombro.

Dentro de la serie de pasiones que mueven la actuación humana las hay cuya fuerza radica en su capacidad para galvanizar la mediocridad que nos invade a la gran mayoría. Se trata de poner en marcha un espíritu vengativo montaraz frente a las supuestas afrentas que recibimos de otros con frecuencia. Una búsqueda pertinaz compensatoria de tanta frustración acumulada por quienes se obsesionan por minucias de la existencia cotidiana. A veces, esa actitud se rastrea permanentemente y se encuentra en aquellas personas que parecen estar peleadas con el mundo, otras solo se suscitan cuando se da una oportunidad que encumbra al sujeto para poder tomar decisiones que antes ni podía imaginar. La sanación del ego se persigue mediante la befa o el ninguneo del otro. El rencor acumulado a lo largo del tiempo encuentra entonces salida plasmándose en la necesaria reciprocidad de actitudes vengadoras que logran satisfacer momentáneamente la deuda pendiente.