Dice Emilio, que eso de que los jóvenes se manifiesten contra el cambio climático, es pose, que no va a servir de nada.

Mientras se queja, retira el plástico de un paquete para liberar un tetrabrik de leche y sirve un café para llevar en un vaso de plástico de un solo uso, y con una cucharilla de plástico de un solo uso.

Digo yo, que es verdad que los jóvenes (y los no tan jóvenes) no tenemos nada que hacer mientras los Emilios de turno no tomen conciencia y no salgan a la calle a pedir a los gobernantes que frenen tanta estupidez que nos asfixia, tanto interés económico que mata el planeta y tanta hipocresía como muestran cuando gobiernan.

De momento, digo yo que me encantan los “viernes por el futuro” y que me apasiona la idea de ver que son los más jóvenes los que salen a la calle.