"Quiero ver en la gente la felicidad de haberse visto representada en el pregón" 

Miércoles, 20 de marzo de 2019

El sábado, en la iglesia de San Sebastián, será el encargado de anunciar la Pasión, en este acto destinado a los fieles de menor edad

Este martes se presenta oficialmente el Pregón de la Semana Santa Joven de Salamanca, que tendrá lugar el sábado 23 de marzo en la iglesia de San Sebastián, a las 20.00 horas. Y es que los jóvenes tienen mucho que decir sobre la Pasión charra. Este año, quien tiene la responsabilidad de hablar en nombre de todos ellos será Luis Romo.

Este joven cofrade, hermano de la Hermandad Dominicana y de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Caridad y el Consuelo, nos cuenta como está viviendo esta cuenta atrás antes de tomar la voz y la palabra: "Estoy teniendo mi tiempo, me estoy leyendo bastantes veces el pregón, en voz alta, en bajo... Tratando de darle vueltas para saber cómo decirlo e interpretarlo, para llegar de la mayor manera posible a la gente. A estos actos, además de familiares, amigos y compromisos, va gente que le llama en sí el carisma o la ilusión de escuchar algo en lo que se vean representados, o así al menos yo lo concibo. Es una forma de llegar no sólo con las palabras, sino también con la forma de decir. No siempre lo importante es decir algo, sino el cómo decirlo."



Su actividad cofrade le está ayudando a asumir con fuerza la responsabilidad de pregonar la Semana Santa Joven, al estar en contacto permanente con el sentir de sus hermanos: "Estoy viviendo muy de cerca esa responsabilidad de hacer el pregón, ya que, al repartir las papeletas en el Despojado, tienes el trato más cercano con la gente, te preguntan, te dicen lo que esperan de ti, y la verdad es que también es bonito. Lo afrontas con los nervios, que también son buenos, y con las ganas de que la gente sienta y perciba lo que voy a intentar expresar."



Metiéndonos de lleno en el pregón, Luis nos cuenta cuál va ser el camino a seguir en su intervención: "Lo voy a afrontar de una forma normal. El sábado buscaré un rato personal, de mi mismo, y también disfrutarlo. Y no dejar de transmitir algo, que es una vivencia que he intentado darle de niño, de los sentimientos que me vienen cuando me hablan de Semana Santa, y en relación con las procesiones que hay cada día."



“No hay una edad establecida para ser o sentirse cofrade”​

Tras haberse abierto al mundo cofrade a través de la palabra, el pregonero tiene claro lo que quiere: “Sólo quiero sentarme tras interpretar el pregón y ver en la gente la felicidad de haberse visto, de una manera u otra, representada en él. Que se lleve cada persona una frase o una palabra o un momento, y que recuerden eso en Semana Santa y se lo lleven guardado en su corazón. He intentado hacer un pregón a la medida de lo que me salía del corazón, basado no tanto en las imágenes que vamos a ver en Semana Santa, sino en lo que transmiten y en lo que a mí me han transmitido desde niño hasta ahora.

Niños, jóvenes, adultos, ancianos... No hay una edad establecida para ser o sentirse cofrade”.

El sábado, en la iglesia de San Sebastián, Luis Romo pregonará desde la piel de un niño cofrade. Y es que las vivencias semanasanteras crecen cuando las miramos con los ojos de cuando éramos pequeños.