El Secreto 2015, Ribera del Duero con acento salmantino

Sábado, 16 de marzo de 2019

De la mano de Juan Manuel Hernández, como director, la asociación enológica Cata Añada trae una de sus catas ciegas, en esta ocasión El Secreto 2015 (DO Ribera de Duero), vino con crianza nacido en la ‘Milla de Oro’ pero con acento salmantino, pues la bodega Viña Mayor está bajo la dirección de la enóloga salmantina Almudena Alberca.

LA BODEGA:

En Viña Mayor, una vocación innovadora marcó sus inicios como una de las primeras bodegas en formar parte de la DO en 1986. Ubicada en Quintanilla de Onésimo, Valladolid, la llamada ‘Milla de Oro’, la zona más prestigiosa de la denominación, ofrece un paisaje de colinas y laderas que miran hacia el curso majestuoso del río Duero.

En Viña Mayor buscan la máxima expresión de austeridad, pero elaborando vinos de espíritu contemporáneo. La gama de vinos, hoy renovada con gran visión global y de futuro por la enóloga salmantina Almudena Alberca , que ha obtenido recientemente el título Master of Wine* siendo la primera mujer española en obtenerlo, también reconocida y premiada en las principales guías y concursos del mundo.

Defienden activamente el medio ambiente. Cuentan con la certificación Wineries for Climate Protection (WfCP), iniciativa en la que están desde 2011, y cuyo objetivo es conservar los hábitats, tradiciones y culturas vitivinícolas ante un fenómeno de importancia fundamental para el viñedo: el cambio climático.

En fin, todo un ejemplo de sostenibilidad y buen hacer basándose en la tradición.

La elaboración

Bajo la dirección de la enóloga Almudena Alberca, tras un seguimiento en campo, se valora minuciosamente la maduración de la uva, y se procede a la vendimia manual en cajas de 20 Kg para conseguir evitar estrujar y lagarear la uva. Posteriormente se pasa a una mesa de selección para quitar agraces y uvas en mal estado, luego a un despalillado suave o quitado de ‘raspón’, depositando el mosto en depósitos de 8.000 litros con una camisa de refrigeración, donde se macera cuatro días a baja temperatura en los cuales se le extrae los aromas y sabores al mosto. A continuación, se activa la fermentación alcohólica/maloláctica en unos 20 días.

La DO Ribera del Duero

Se trata de una denominación de origen muy conocida por todos, enmarcada en la cuenca del río Duero, y que comprende las provincias de Soria, Burgos, Segovia y Valladolid, desde la localidad de San Esteban de Gormaz, al este, y hasta Quintanilla de Onésimo, en el oeste.

Con una superficie cultivable de 22.319 hectáreas y 308 bodegas, en esta zona se elaboran principalmente vinos tintos, así como un pequeño porcentaje de vino rosado. Para ello, se emplea especialmente la uva tinta del país o tempranillo, que representa más del 90% de la producción.

LA CATA CIEGA:

Aspecto: capa alta, color picota violáceo, buena lagrima.

Nariz: a copa parada leves efluvios a fruta roja (Le cuesta abrir), a medida que pasa el tiempo, este se abre dejando fluir aromas lácticos, balsámicos y cuero, final tostado torrefacto .

Sabor: Goloso, elegante, algo alcohólico astringente y tánico.

Conclusión: Gran vino, complejo y con la personalidad de su Enóloga, Almudena Alberca.

RELACION CALIDAD/PRECIO: muy buena / 19,50euros

PUNTUACION: 92

00-60 DEFECTUOSO

61-70: REGULAR

71-80: CORRECTO.

81-85: BUENO.

86-90: MUY BUENO.

91-95: EXCELENTE.

96-100: EXTRAORDINARIO.

MARIDAJE: Guisos de cazuela, asados, quesos curados, arroces con bogavante, o caza.

ALCOHOL: 14, % Vol.

BOTELLA: Borgoñesa.

TEMPERATURA DE SERVICIO: entre 16-18ºC

Master of Wine*

El Institute of Masters of Wine (IMW) fue creado en 1953 por los comerciantes de vino británicos para mejorar su formación. En la actualidad, la institución dispone de sedes en tres continentes y examina candidatos en todo el mundo. A diferencia de enólogos o sumilleres, un Master of Wine cubre todos los campos de especialización del mundo del vino. De la viticultura, pasando por la producción, elaboración, distribución, gestión y comercialización.

Un candidato a MW debe demostrar su capacidad de análisis, síntesis y pensamiento crítico.

Es necesario cumplir tres requisitos previos para solicitar la admisión al programa MW: estar vinculado al mundo del vino, tener el diploma WSET u otra titulación especializada y superar una prueba de acceso teórica y una cata a ciegas.

Los candidatos deben aprobar el programa de estudios que incluye un primer nivel (Stage 1), con seminarios residenciales y cursos, que finaliza en la evaluación, con pruebas de cata de doce vinos y dos ensayos teóricos. Cuentan con el apoyo de un MW que hace de tutor durante su periplo de estudio.

Si se supera se accede al segundo nivel (Stage 2), de nuevo con seminarios residenciales y cursos y que finaliza en el examen de Master of Wine, con una parte teórica —la redacción de cinco ponencias— y otra práctica —tres catas de doce vinos cada una—, a lo largo de cuatro días.

Al completar ese nivel, solo queda enfrentarse a la redacción de un trabajo de investigación/divulgación en inglés, con entre 6.000 y 10.000 palabras, sobre un tema a elección del candidato.

Es un camino largo, un mínimo de tres años, con un presupuesto de unos 16.000 euros, solo en matrículas, derechos de examen y seminarios presenciales, a lo que hay que sumar las muestras de vino para catar y los gastos de viajes y alojamiento.

Al final quedará probado que el nuevo MW conoce y comprende todos los aspectos relacionados con el vino y que tiene capacidad para comunicarlos claramente, además de adherirse a un código ético de conducta, cuyo incumplimiento puede acarrear la expulsión del IMV, como ya ha sucedido en varias ocasiones.

DIRECTOR DE CATA: Juan Manuel Hernández

FOTOGRAFIA Y EDICCION: Javier Bragado