Roberto Martín: “Soy un vecino más que quiere ver crecer a Guijuelo”

Viernes, 15 de marzo de 2019

El candidato del Partido Popular en Guijuelo es el actual concejal de Fomento y Servicios Generales, que encabeza la lista del PP tras la marcha de Julián Ramos como alcalde

Guijuelo vivirá un cambio político el próximo mes de mayo al anunciar el actual alcalde, Julián Ramos, su retirada de la vida política tras 14 años como dirigente de la villa por el Partido Popular. Para las próximas elecciones municipales será Roberto Martín, actual concejal de Fomento y Servicios Generales, quien tome el testigo dejado por Ramos, como candidato a la alcaldía de la villa. Conocido vecino de Guijuelo, exjugador del Club Deportivo Guijuelo y agente de seguros con oficina en la villa, Roberto Martín ofrece su primera entrevista como candidato a GUIJUELO AL DÍA.

¿Cómo se decidió a aceptar el reto de la candidatura a la alcaldía?

Pues hablando con el actual alcalde, después de insistir un poco y hablar con mi entorno, en especial la familia, pues nos decidimos. Tengo mucha ilusión y muchas ganas. Es un paso importante, no para intentar superar a Julián, que es algo que creo que es imposible. Mi misión es continuar con su mismo planteamiento de servicio a los vecinos e intentar acercarme a su figura. Tengo ya cuatro años de experiencia en la administración pública y tengo bastante claro cómo quiero enfocar los próximos cuatro años.

¿Con qué equipo de compañeros contará para las elecciones?

La base que tenemos del Partido Popular en Guijuelo es muy buena, también la del equipo de gobierno ya que muchos de ellos continuarán su labor municipal. Da mucha tranquilidad para los próximos cuatro años tener un equipo fuerte y experimentado. Tenemos bastante avanzado quien va a seguir y las nuevas incorporaciones que vamos a tener, pero son ellos, en cada caso particular, los que deben ir anunciando la decisión.

¿Cual es su proyecto de futuro para Guijuelo?

Seguir mejorando las infraestructuras del pueblo. Quiero continuar la línea de crecimiento marcada por Julián Ramos, mejorando la localidad, que el guijuelense se quiera quedar en Guijuelo y favorecer el trabajo a las empresas, que son el pulmón de la villa e intentar crecer en todos los sentidos. En esta legislatura quedan dos grandes proyectos pendientes, como son el nuevo campo de fútbol y la reforma del Edificio del Reloj, antigua sede del Ayuntamiento. Aún quedan tres meses para seguir trabajando en ellos, avanzarlos lo máximo posible.

¿Qué opinión le merece la política actual más allá de Guijuelo? Es tiempo de cambios, no exento de alguna polémica como la de Silvia Clemente en el partido

Pues vivo este momento político con mucha ilusión, especialmente en el panorama provincial, que es el que nos toca más cerca. Todo el mundo con el que hablo me transmite confianza por el Partido Popular y por los proyectos políticos que defendemos. En cuanto a la polémica surgida en torno a la dimisión de Silvia Clemente, pues me parece que hay que abogar por el diálogo. Desde la tranquilidad se gestiona mucho mejor todo que desde una crisis. Ahora se lleva la política llevada a los extremos y las redes sociales son un altavoz para todos del devenir de la política en España. Pero nosotros debemos centrarnos en Guijuelo, y en nuestro entorno cuanta más gente quiera ayudar y haya partidos políticos que sumen, bienvenidos sean.

También ha habido cambios en el Partido Socialista de Guijuelo, con un nuevo candidato a la alcaldía, ¿qué le parecen las novedades en el PSOE de la villa?

Creo que en política local no hay rivales, debemos de ser todos compañeros. Tenemos un objetivo común que es mejorar la vida de los vecinos y en el pueblo es lo que hay que centrarse. Me da un poco de pena el cómo se ha gestionado todo lo relacionado con el candidato socialista. En los últimos cuatro años he trabajado de cerca con los concejales de la oposición y han sido un equipo constructivo. Espero que los concejales del PSOE que accedan al Ayuntamiento en las próximas elecciones tengan la misma filosofía constructiva y que nos sirva para mejorar Guijuelo entre todos.

¿Qué mensaje le envía a los votantes para las próximas elecciónes municipales?

Yo solo soy un vecino más de Guijuelo. Espero que los vecinos confíen en mí para que sigamos creciendo como pueblo, mejorando la vida de todos los que aquí vivimos, con diálogo, colaboración y consenso. Teniendo en cuenta la opinión de los guijuelenses y con la mente puesta siempre en avanzar.