La biblioteca municipal de Santa Marta celebra el Día de la Mujer con una exposición

Martes, 5 de marzo de 2019

Se trata de una serie de libros centrados en los Derechos Humanos y entre los que se pueden encontrar obras que tratan sobre la vulneración de los derechos de la mujer

La biblioteca municipal de Santa Marta de Tormes se une a las celebraciones del Día de la Mujer con una exposición que tiene precisamente como protagonista a la mujer.

Se trata de una serie de libros centrados en los Derechos Humanos y entre los que se pueden encontrar obras que tratan sobre la vulneración de los derechos de la mujer como la libertad de movimiento, el derecho a ser libres e iguales, o el derecho a no ser esclavizadas entre otros, abordados en títulos como ‘Mujeres invisibles’ de Carme Valls, ‘Tráfico de mujeres’, ‘Puta no soy’ de Charo Izquierdo, ‘El mundo según las mujeres’ de Margarita Riviere, ‘Mi marido me pega lo normal’ de Miguel Lorente, ‘Con las mujeres avanza el mundo’, ‘El largo camino hacia la igualdad’ del Instituto de la Mujer y hasta los veinte títulos que integran la selección.

Todo aquel que desee visitarla podrá hacerlo en la sala general de la biblioteca, abierta al público de lunes a viernes, por las mañanas en horario de 11.00 a 14.00 horas y por las tardes de 17.00 a 20.30 horas.