El pianista Javier Negrín ofrece un recital el próximo martes, 5 de marzo

Domingo, 3 de marzo de 2019

La Hospedería Fonseca acoge el concierto que contará con piezas de Beethoven y Ligeti

La Hospedería Fonseca acoge el próximo martes, 5 de marzo, un concierto del pianista Javier Negrín, uno de los más prometedores pianistas del panorama nacional. El artista canario interpretará un repertorio con obras de Beethoven y Ligeti.

El peso de la sesión recae en la soberana Sonata nº 30 de Beethoven, espejo como otras obras de la época, de los afectos del compositor. Que se verá complementado por los Estudios 3 y 16 de Ligeti y la obra 'Juego de Tresillos' encargo del veteranísimo Armando Alfonso, asimismo director de orquesta.

PROGRAMA

AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA

MARTES, 5 de MARZO · 20:30 h.

ENTRADAS: 7 € / Comunidad universitaria: 5 €

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata no 5 en do menor, op. 10, nº 1 (1795/97?)

Sonata no 15 en re mayor ‘Pastoral’, op. 28 (1801)

Sonata no 30 en mi mayor, op. 109 (1820)

György Ligeti (1923-2006)

Estudio no 3, ‘Touches bloquées’ (Libro I, 1985)

Estudio no 16, ‘Pour Irina’ (Libro III, 1995-2001)

Armando Alfonso (1931)

Juego de tresillos *++ (2016)

*++ Reestreno. Encargo del CNDM