Más de 3.000 corredores toman la salida en la Media Maratón de Salamanca

Domingo, 3 de marzo de 2019

Los atletas recorren ya las calles de la ciudad en una multitudinaria cita que cuenta con gran apoyo de la población

En torno a 3.000 corredores han tomado la salida esta mañana en la VIII Media Maratón Ciudad de Salamanca. La prueba sigue siendo una referencia a nivel nacional; en esta ocasión, al mismo tiempo que aumenta la implicación de todos ámbitos salmantinos en la carrera, se ha llegado a tener más de ochenta patrocinadores, un dato que refleja la implicación con esta prueba. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha estado presente en la salida, ubicada en el Paseo de la Estación.

La prueba cuenta con el siguiente recorrido:

Salida: Pº de la Estación 9– Av. Cipreses – Gª Julio Robles – Gª piscinas municipales Garrido – Av. Mª Auxiliadora – Av. Mirat – C/ Zamora – Pl. Mayor – Pl. Poeta Iglesias – C/ Quintana – Rúa Mayor – Pl. Anaya – C/Francisco de Vitoria – C/ La Fe – C/ Libreros – C/ Veracruz – Pl. de la Merced – C/Balmes – C/ Serranos – C/ Compañía – Pl. Agustinas – C/ Ramón y Cajal – C/ Fonseca – C/ García de Tejado – C/ Joaquín Zahonero – C/ San Claudio – Cuesta de la Encarnación – C/ Peñuelas de San Blas – C/ Cuesta de San Blas – C/ de la Empedrada – C/ de la Palma – C/de San Gregorio – Puente Romano – Paseo del Progreso – N-620 – C/ de Buenaventura – Ctra. De Vecinos –C/ Tratado de Roma – Av. De la Virgen del Cueto – Pº de las Cuatro Calzadas – C/ de las Dos Encinas- Pº de las Dehesas – Pº Cuatro Calzadas – Av. De la Virgen del Cueto – Carril Bici (C/ Buenaventura) – N-620 – Pº Progreso – Puente Romano – C/ San Gregorio –C/Teso de San Nicolás – Carril bici ribera del Tormes – C/ Río Carrión – C/ Río Umbría – Av. Aldehuela – Av. De la Reina Berenguela – C/Colombia – Pl. Alto del Rollo – Av. Comuneros – Parque La Alamedilla –– Meta.