El 3º Día | 25 Febrero

Entre la música que se pudo escuchar en la meta del Cross del Carnaval celebrado en la mañana del domingo estuvo este tema.

[MOMENTOS FdS]

- El séptimo : El San Roque de Carbajosa de la Sagrada inició su partido contra el III Columnas con sólo 6 jugadores. Cuando quedaban pocos minutos para el descanso, llegó al Pabellón de Conde de Foxá un séptimo jugador (el que aparece de espaldas)... cuando su equipo ya perdía 6-0. Este jugador no pudo entrar hasta después del descanso, al que se llegó con un 8-1 en el marcador.

- Valor doble : El único gol que marcó el San Roque en la primera parte fue un tremendo golazo, apuntando el responsable del Infantil del Trepalio –que estaban esperando para marcharse-: “ese gol tenía que valer por dos”.

- Líderes : En la jornada dominical, el hasta ahora líder de la Regional de Aficionados, InterSala Zamora, perdió con el FS San José (con un penalty a 9 segundos para el final), lo que convierte al III Columnas, por mejor goal-average, en líder provisional de la mencionada Regional de Aficionados. El liderato, salvo sorpresa, tiene fecha de caducidad, concretamente la próxima jornada, ya que al III Columnas le toca descansar e InterSala Zamora tiene un compromiso ‘fácil’.

- Misterios : Durante la carrera absoluta del Cross del Carnaval, algunos atletas no estaban ‘muy interesados’ en el resultado, parándose durante la carrera a hacerse fotos... o a saludar a conocidos, siendo curiosos los saludos cuando los trajes no permitían adivinar la identidad del corredor, como es el caso de la imagen (aunque a algunos ya les sonaba el disfraz).

- Del atletismo al fútbol : A quién está saludando el hombre sin cabeza de la foto anterior es a uno de los jugadores del Benjamín del III Columnas que participa en la Liga Asafusa, al que le tocó jugar a última hora de la mañana del domingo. Eso sí, antes de irse al lugar del partido, Castellanos de Moriscos, los chavales participaron en el Cross del Carnaval.

- El balón de Messi : El Cross tuvo como remate el habitual sorteo de regalos, entre los que hubo uno muy especial: el balón con el que Messi había marcado un hat-trick el sábado en Sevilla. Bueno, o al menos eso dijo el speaker, Chuchi Caridad, quién comentó que el crack argentino se lo había enviado expresamente para el sorteo...

- De vuelta : En este fin de semana precarnavalero tres equipos de Ciudad Rodrigo han competido en Benavente (Zamora): el Senior del Ciudad Rodrigo CF y el Juvenil y el Cadete del III Columnas, saliendo los tres derrotados. Se da así la vuelta a lo ocurrido en la primera vuelta, cuando los respectivos equipos benaventanos se acercaron a jugar a Miróbriga (también el mismo fin de semana) y todos ellos perdieron.

- El tiempo que queda : En la recta final del duelo de juveniles entre Ciudad Rodrigo y Guijuelo, un jugador visitante le preguntó al colegiado cuánto tiempo quedaba, contestándole el árbitro que “30”. El jugador se quedó un poco extrañado porque le parecía que iba más tiempo y le volvió a preguntar para cerciorarse. El árbitro le respondió “30. O sea, 15”.

- Seguridad : El partido de la tarde dominical en Conde de Foxá entre Los Desperdigaos y Arte Charro Futsal hubo que pararlo unos instantes ya que se soltó uno de los enganches de seguridad de una de las porterías.

- Valor triple : A falta de 37 segundos para concluir el último partido entre La Despensa y Nova Express, uno de los jugadores de Nova Express pidió tiempo muerto con 7-3 en el marcador para extrañeza de todo el mundo, especialmente de sus propios compañeros. Además de escucharse una queja directa “que me quiero ir a ver al Madrid”, otro jugador de La Despensa ‘preguntó’: “¿es una jugada de 3 goles?”.

- Recuerdos de Roncero : El periodista del Diario AS Tomás Roncero ha enviado saludos a Nacho, del Yoanna, en su columna de este fin de semana.

- Marc Márquez & Los Lobos : El equipo de Los Lobos del que formó parte José Pinto estuvo el pasado jueves en El Hormiguero, donde mandaron un saludo al abuelo del heptacampeón del mundo de motos, Marc Márquez.

