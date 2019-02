Más de 1.400 salmantinos han registrado su testamento vital en los últimos diez años

Domingo, 24 de febrero de 2019

Durante el último año 249 personas formalizaron el documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas en Salamanca; en la región son más de 11.000 los registrados en una década

Un total de 11.019 personas han registrado en Castilla y León su testamento vital, también denominado documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas, según los datos facilitados por el Registro de Instrucciones Previas de la Junta de Castilla y León. Por provincias, Salamanca ha registrado 1.470 testamentos vitales en los últimos diez años, por detrás de Valladolid (2.911), León (2.141) y Burgos (2.023).

Por su parte, el número de testamentos vitales inscritos desde 2008 es mucho menor en Palencia (616), Segovia (459), Ávila (437) , Zamora (530), Ávila (437) y Soria (327). A estos hay que sumar 105 de otras comunidades autónomas.

Durante 2018, Salamanca es una de las cuatro provincias de Castilla y León en las que han aumentado los testamentos vitales formalizados, en concreto, un 6,9%, al pasar de los 233 registrados en 2017 a los 249 del año 2018. También hay que señalar que 2018 ha sido el año que más salmantinos han registrado su testamento vital. La edad media de las personas con documentos de instrucciones previas inscritos desde la puesta en marcha del Registro es de 60,8 años en Salamanca, si bien en 2018 la media de edad ha sido superior (65 años).

¿Qué es el documento de instrucciones previas?

Tal y como recoge la Guía sobre Instrucciones Previas elaborada por la Consejería de Sanidad, es un documento que recoge los deseos expresados, de forma anticipada, por una persona sobre los cuidados y tratamientos de salud que desea recibir para que sean tenidos en cuenta por el médico o por el equipo sanitario responsable de su asistencia en aquellos momentos en los que se encuentre incapacitado para expresarlos personalmente. Asimismo, en dicho documento puede expresar su voluntad sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos una vez llegado su fallecimiento. En el caso de Castilla y León, el 80% de los testamentos vitales incluyen indicaciones tanto sobre cuidado y tramientos médicos como destino del cuerpo y/o donación de órganos.

Durante 2018 en Castilla y León se formalizaron 1.272 testamentos vitales, una cifra inferior al año anterior, siendo 2017 el año que más documentos se han registrado desde la puesta en marcha del Registro de Instrucciones Previas en la comunidad. En 2008 apenas se llegó al centenar de testamentos vitales (93), cifra que una década después alcanza los 11.019.

En 2018, más del 65% de los testamentos vitales (en concreto 836 del total) fueron formalizados por mujeres, aunque no se trata de una excepción. De hecho, desde 2008 la mayoría de los documentos de instrucciones previas han sido formalizados por mujeres.

¿A qué edad se puede realizar testamento vital?

Puede realizar un documento de instrucciones previas cualquier persona mayor de 18 años, capaz y que actúe libremente. En Castilla y León, la mayoría de los testamentos vitales han sido formalizados en el tramo de edad entre los 50 y los 69 años (5.772 del total desde 2008).

Para que el documento sea válido es requisito imprescindible formalizarlo ante notario, ante tres testigos -que no tengan con el otorgante relación de parentesco hasta el segundo grado por consanguinidad (por ejemplo, que no sean ni sus padres, ni sus abuelos/as, ni sus nietos/as), ni por afinidad (por ejemplo, que no sean sus suegros/as o sus cuñados/as), ni estén vinculados con él por relación patrimonial u otro vínculo obligacional (por ejemplo, que no estén empleados a su servicio)-, o ante el personal del servicio de la Administración (unidad encargada del Registro de Instrucciones Previas de Castilla y León). Precisamente esta última es la opción más elegida en 2018 por los castellanos y leoneses, un 68,8% formalizaron el testamento vital ante personal de la administración, frente al 16,8% que optó por hacerlo ante notario, y el 14,4% ante testigos.

Documentos de instrucciones previas inscritos en Castilla y León desde 2008

Año 2008: 93

Año 2009: 602

Año 2010: 1.375

Año 2011: 1.298

Año 2012: 993

Año 2013: 857

Año 2014: 897

Año 2015: 938

Año 2016: 1.234

Año 2017: 1.460

Año 2018: 1.272

Evolución testamentos vitales Salamanca

Año 2008: 17

Año 2009: 59

Año 2010: 186

Año 2011: 117

Año 2012: 85

Año 2013: 99

Año 2014: 131

Año 2015: 109

Año 2016: 185

Año 2017: 233

Año 2018: 249