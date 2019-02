“Los colegios de educación especial son fundamentales para crear una sociedad inclusiva e igualitaria”

Viernes, 22 de febrero de 2019

Con motivo de la proposición de ley sobre la conveniencia de hacer desaparecer los centros de educación especial, representantes de las AMPA de El Camino de Aspace y Reina Sofía y de las asociaciones Ariadna y Aerscyl, integrantes de la Plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial También’ han entregado hoy un manifiesto en la Subdelegación del Gobierno en el que muestran su total rechazo a esta propuesta y defienden que “el modelo de los colegios de educación especial es básico y fundamental para crear una sociedad educativa e igualitaria”.

Además, este sábado participarán en la manifestación que tendrá lugar en Valladolid con el objetivo “de que se nos escuche a las familias y que no se tomen medidas a nuestras espaldas” y han dejado claro que “queremos que sepan nos van a tener de frente siempre que siempre que quieran tocar la educación especial, siempre que quieran trabajar en la inclusión nos van a tener al lado y de la mano y siempre que quieran atacar a la educación especial nos van a tener enfrente y en la calle”, ha afirmado Cristina Díaz, presidenta de Aerscyl.

El posible cierre de los centros de educación especial afectaría a unos 1.300 alumnos en Castilla y León y a más de 150 en Salamanca (26 de Ariadna, 47 de Aspace y 86 del Reina Sofia) y las familias no están dispuestas a aceptar esta decisión, a pesar de que se muestran convencidas de que “la medida no saldrá adelante por la situación política actual”. “No se están teniendo en cuenta las pluridiscapacidades de los alumnos y los centros ordinarios no están preparados para atender estas necesidades”, ha apuntando, añadiendo que se necesitaría una gran inversión para dotar a estos colegios de los recursos y profesionales necesarios”.

Además, han incidido en que si bien es cierto que hay que trabajar más la inclusión en las aulas, “la escuela no es el lugar por el que hay que empezar, porque la inclusión no se reduce a cinco horas lectivas y ni en las ciudades ni en la sociedad esa inclusión es real”, por lo que han manifestado que “hay que educar en la familia, en la sociedad, en el ocio, y estamos a años luz de conseguir esa inclusión deseada”.