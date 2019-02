Salamanca homenajeará a la rectora de la UPSA y a las directoras provinciales de la ONCE y de Caja Rural

Lunes, 18 de febrero de 2019

El Ayuntamiento de Salamanca conmemorará un año más el Día Internacional de la Mujer con distintos actos culturales y el homenaje a tres mujeres salmantinas: la directora de la ONCE de Salamanca, María Ángeles Ruano García, la directora general de Caja Rural en Salamanca, Isabel Martín Arija, y la rectora de la Universidad Pontificia, Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez.

Se trata de mujeres que han abierto camino a lo largo de su trayectoria profesional en favor de la igualdad. El acto tendrá lugar el día 8 de marzo a las 18,00 horas en el Teatro Liceo.

El Consejo Sectorial de la Mujer ha dado esta mañana el visto bueno a la programación que tiene como objetivo llamar la atención sobre la necesidad de conseguir la real y efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

El programa de actividades incluye la realización de la exposición de la colección ILUSTRES de la pintora autodidacta Tania Bermúdez, en el Centro municipal Integrado Julián Sánchez “El Charro”, situado en la Plaza de la Concordia.

Se trata de un artista de 30 años de etnia gitana. En palabras de la pintor “es una colección de diez obras pictóricas, en las que se reúne a diez de las mujeres más relevantes que han tenido transcendencia histórica por su labor entre el siglo XIX y XX. Mujeres que por su arte, conocimiento, lucha y esfuerzo han hecho cambiar el mundo. Mujeres que me han llegado de alguna manera y de las que creo que tienen a seguir valores muy importantes”. “La colección es todo un reto, el cual me he propuesto resolver intentando imitar la decisión y el ímpetu que seguramente tenían todas y cada una de ellas”, explica la artista.

Cabe destacar, añade, que además de ser una colección de obras pictóricas llamativas, coloridas y potentes, “también es una colección que persigue cambiar la visión confundida y estereotipada que se tiene de mi raza gitana, en especial de la mujer, quiero que mi colección sirva a esta causa social para demostrar que, como mujer gitana, y como todas las mujeres, podemos hacer todo aquello que nos propongamos al igual que cualquier persona. En mi caso, con el don innato de saber plasmar en un lienzo todo aquello que quiera. Un regalo de Dios, del cual disfruto con todo mi corazón”.

La programación se completa con propuestas de microteatro cuyo objetivo es invitar a la reflexión acerca de las principales cuestiones relacionadas con la igualdad de género.

Las sesiones teatrales se realizarán durante los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de marzo. Cada semana tendrá una programación diferente, con la participación de hasta cerca de 500 personas. Las actividades tendrán lugar en el espacio de La Malhablada. Durante ambas semanas se representarán las obras “Mujeres al borde de una tienda de camping” “La Celestina”, “Por un puto zapato”, “Dolores la barbuda”, “Penélope Glamour” y “La Fiesta”.

El Consejo Sectorial de la Mujer está integrado por representantes de los cuatro grupos municipales, de la Junta de Castilla y León, del Consejo del Alfoz, de las universidades y de diversas asociaciones que trabajan en el ámbito de la mujer.