Los diputados nacionales del PP critican el retroceso de Miróbriga en los Presupuestos del Estado

Viernes, 8 de febrero de 2019

Los diputados nacionales del Partido Popular por la provincia de Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Bienvenido de Arriba se acercaron en la mañana del viernes hasta Ciudad Rodrigo para mantener un encuentro con el candidato del PP a la Alcaldía, Marcos Iglesias, y varios concejales más de ese partido (estuvieron Beatriz Jorge Carpio, Jesús Sánchez Agudo y José Manuel Jerez).

Como inicio de esa visita, comparecieron ante los medios de comunicación, centrando sus intervenciones en el contenido de los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Precisamente, la comparecencia tuvo lugar a las puertas del Parador de Turismo, para denunciar que la inversión para ese lugar recogida en los Presupuestos de 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy no se ejecutó (eran 500.000€ en 2018 y otros 500.000€ en 2019), y en las cuentas que se están ahora mismo debatiendo ha desaparecido, como explicó Bienvenido de Arriba.

Este diputado también resaltó que en el PSOE “han sido incapaces de ejecutar las partidas presupuestarias para la muralla”, mientras que en torno a la electrificación de la vía férrea, José Antonio Bermúdez de Castro indicó que sólo se ha ejecutado un 1/5, “demorándose una infraestructura tan importante para la comarca”.

Respecto a la visita la semana pasada del ministro de Cultura, José Guirao, Marcos Iglesias cree que “no se comprometió a nada”, añadiendo Bienvenido de Arriba que “el ministro anuncia a bombo y platillo nuevas inversiones cuando han sido incapaces de ejecutar lo presupuestado para 2018 o pasa de largo cuando se le pregunta por Los Águila”. Mientras, en lo referente a la Guardia Civil, Marcos Iglesias calificó de “desfachatez” el anunciar la construcción en un mitin de un nuevo Cuartel cuando es “un globo sonda, no hay nada en los Presupuestos Generales del Estado”.

En este sentido, María Jesús Moro indicó que “el anuncio de la semana pasada no se corresponde con nada que se pueda demostrar”, mientras que en el anterior Presupuesto sí había una partida (“al menos para arreglar el existente”), y “un número de expediente”: “estos son los hechos, documentos; ahora hay una amnesia generalizada, han desaparecido”. En palabras de Bienvenido de Arriba, “lo único que hace el PSOE es demorar inversiones en esta tierra”.

Unos presupuestos “malos” y “falsos”

Para Marcos Iglesias, los Presupuestos para 2019 “no son beneficiosos para Ciudad Rodrigo y comarca; ha habido un retroceso en las políticas presupuestarias”, además de apuntar que “son unos presupuestos malos porque no están pegados a la calle”. Según recordó, él retó al PSOE local a que los nuevos presupuestos “fueran mejores que los de Rajoy y no ha sido así”, concluyendo que “el PSOE no se acuerda de Ciudad Rodrigo ni cuando gobierna aquí”, y que las reivindicaciones de los socialistas locales “han desaparecido; callan descaradamente”.

Para Marcos Iglesias, cuando gobierna el PP, “es beneficioso para Ciudad Rodrigo”. En este sentido, Bienvenido de Arriba, señaló que los PGE 2018 “eran buenos para Ciudad Rodrigo, Castilla y León y España, consolidaban el crecimiento económico”; mientras que los del “Doctor Pedro Sánchez” son “falsos, porque nacen de premisas falsas, de una previsión de ingresos imposible”. Desde su punto de vista, “nadie se los cree, lo dice la máxima autoridad monetaria”, y “la Comisión Europea y el Banco Central Europeo”, según apuntó Bermúdez de Castro, quién añadió que “hay un déficit oculto de 8.500-9.000 millones de euros”.

Para Bermúdez de Castro, estos PGE “nos llevan a volver a las políticas que nos llevaron a una crisis de la que tanto esfuerzo costó salir”, opinión compartida por Bienvenido de Arriba: “tendrán nefastas consecuencias si se aprueban”. En este punto, Bermúdez de Castro mencionó que la Comisión Europea ha rebajado la previsión de crecimiento de España por debajo del 2%, “lo que significa no crear empleo”, y recordó que el dato de paro del mes de enero ha sido “el peor de los últimos 5 años”. Por ejemplo, “hay más de 500 nuevos salmantinos en las listas del paro”.

Por otro lado, estima que estos Presupuestos “van contra el principio de la cohesión territorial”, en alusión al 60% más de inversiones para Cataluña mientras que en otros lugares las inversiones “no se ejecutan o se retrasan”. Según Bienvenido de Arriba, estos Presupuestos son “el peaje que se paga para contentar a la extrema izquierda, y el premio al independentismo para continuar fragmentado España”.

Para Bermúdez de Castro, “sólo pretenden contentar a los independentistas para mantenerse en el poder unos meses más”, considerando que “las cesiones políticas a los independentistas van en aumento desde el Pacto de Pedralbes donde se instrumentaliza la relación bilateral”. Además, cree que es “un hecho mucho más inaceptable” la creación de una mesa de partidos fuera del parlamento con un mediador para “abordar el documento de 21 puntos” que presentó la Generalitat y “abordar el derecho a la autodeterminación”.

Tras definir la situación como “rendición, humillación, decisión inaceptable”, añadió que “así no podemos seguir, no aceptamos relatores ni mediadores”, haciendo un llamamiento a acudir a la manifestación convocada el próximo domingo en Madrid. Bermúdez de Castro espera que “el domingo marque un antes y un después, y Sánchez acepte que hay que devolver la palabra al pueblo”. En conclusión, “se está produciendo un grave deterioro en la situación política; esta legislatura no debe continuar y debe convocar elecciones”.