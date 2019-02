La fuente de la Plazuela del Buen Alcalde vuelve a estar operativa

Viernes, 8 de febrero de 2019

La fuente de la céntrica Plazuela del Buen Alcalde de Ciudad Rodrigo vuelve a estar operativa, poniéndose de este modo punto y final al proceso de renovación de la superficie de la zona central del espacio, que se ha ejecutado precisamente para posibilitar que la fuente pueda funcionar correctamente.

La fuente ya fue objeto de una profunda intervención por parte del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a finales del año 2016, en la cual se impermeabilizó y asentó (intentando reducir su inclinación), además de renovarse la fontanería. Sin embargo, la fuente nunca ha llegado a funcionar con ‘normalidad’, debido a los problemas generados en el circuito de agua por la arena que arrojaban los niños al vaso de la misma.

Esto hizo que ya hace unos cuantos meses se tomase la decisión de no volverla a encender hasta que la arena de la Plazuela fuera retirada, algo que se ha hecho durante estas últimas semanas. Como ya hemos publicado, la arena ha dado paso a un pavimento continuo de caucho, con lo cual ya no se puede arrojar tierra al vaso y no hay ‘riesgo’ para el circuito del agua.

Hay que recordar que dentro de esta última actuación en la Plazuela del Buen Alcalde también se ha procedido a reponer los maceteros (en forma de ‘ensaladeras’) que habían ido desapareciendo con el paso del tiempo.