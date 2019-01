Un taller pone en contacto a un grupo de mujeres con la defensa personal

Viernes, 25 de enero de 2019

Organizado por el Ayuntamiento de Vitigudino, el pasado sábado se celebró en esta localidad un ‘Taller de autoprotección y defensa personal para mujeres’, actividad que tenía como objetivo ayudar a superar miedos y reforzar la autoestima de las participantes.

Con este taller, impartido por el Instructor de Defensa Personal y Policial, Julio C. Peñaloza, lo que se pretende es enseñar lo que es la defensa personal o autodefensa, “porque la misión de la defensa personal es escapar y correr, no otra, no enfrentarte a una persona, porque puedes perder o ganar. La cuestión es que si una persona te agarra, que te sueltes y te vayas”, señalaba Peñaloza.

La sesión, de cuatro horas intensivas, combina conceptos teóricos y prácticos, por ello la primera parte aborda el aspecto psicológico, para saber cómo reaccionar ante una agresión, ya que en ese momento la persona “se queda bloqueada”. Conseguido este primer objetivo, se daba paso a la técnica, apartado en la que se enseña cómo soltarse de una persona para escapar de una situación comprometida, para pasar luego a la práctica más intensiva y real.

Aunque tras las cuatro horas de sesión intensiva las mujeres ya saben a lo que se enfrentan y han cambiado su manera de pensar o reaccionar, creen que ese tiempo no es suficiente para perfeccionar las técnicas. El monitor reconoce que es necesaria una mayor dedicación para formarse, por lo que entiende que lo idóneo sería hacer un curso completo, “el taller vale para tomar contacto y para aprender técnicas muy sencillas y muy directas”, concluía Peñaloza.