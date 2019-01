El salario de los trabajadores de la limpieza aumentará con el nuevo contrato, que incluirá a los agregados

Martes, 22 de enero de 2019

El delegado de Limpieza del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Domingo Benito, dio a conocer en la mañana del martes a los medios de comunicación el estado de los trabajos para sacar a licitación el servicio de limpieza viaria de la ciudad, días después de haber hecho lo propio en la Junta de Portavoces del Consistorio (sin encontrar inicialmente oposición a los planteamientos realizados), y en sendas reuniones con los representantes sindicales y los responsables de la actual empresa adjudicataria, Urbaser.

Tras rechazar en su día el resto de partidos del Ayuntamiento la propuesta de IU de remunicipalizar el servicio (que ellos siguen pensando que sería “lo mejor”, y que incluso ahora el Tribunal Constitucional ya ha resuelto las dudas que existían en torno a la subrogación del personal), ahora se está trabajando en unos pliegos para “mejorar el servicio y las condiciones laborales”.

Por un lado, en lo que respecta a la mejora del servicio, la principal novedad es que el nuevo contrato englobará a los agregados (no así a las pedanías, Águeda y Bocacara, donde la limpieza viaria es competencia propia), que hasta ahora no figuraban. Asimismo, quedarán claras algunas cuestiones que “han dado problemas de interpretación” como algunas zonas verdes callejeras de pequeñas dimensiones (que no llegan a ser parques). Dentro de la mejora del servicio, también se incluye que haya una mayor mecanización de los procesos.

Por otro lado, en lo que respecta a la mejora de las condiciones laborales, Domingo Benito señala que se está trabajando en “los pliegos más sociales que ha tenido nunca el Ayuntamiento en sus procesos de contratación”. En este sentido, su objetivo es, además de “garantizar el número de puestos de trabajo”, una mejora de los actuales salarios, que considera como “bajos”, añadiendo que “no se puede continuar en esa dinámica”.

Concretamente, ahora mismo los 13 peones del servicio cobran 14.817€ brutos al año, mientras que el único conductor existente, 15.347€ brutos al año. Asimismo, existe un jefe de servicio a media jornada, cuyo salario se quiere que figure junto a la masa salarial del resto de trabajadores (hasta ahora quedaba englobado en los servicios generales del contrato).

Sin revelar cantidades, “el objetivo es establecer un modelo donde los trabajadores vean mejoradas sus condiciones laborales” en palabras de Domingo Benito. Para ello, el Ayuntamiento está dispuesto a aumentar la cuantía anual del contrato, “siempre y cuando repercuta de manera directa” en el salario de los trabajadores, estando en la búsqueda de “fórmulas para atar que esto sea así”. En este sentido, hay que recordar que el actual contrato es de 466.754,40€ al año, que aumentarían hasta los 501.000€ en el nuevo contrato.

Para ‘asegurar’ que los trabajadores vean mejoradas sus condiciones, en la licitación se rechazarán ya no solo las bajas temerarias, sino también las “excesivas”, “porque el 80% del contrato va para salario de personal”, y una bajada en el dinero acabaría suponiendo menos salario para los trabajadores. La cuestión legal es que el nuevo adjudicatario debe quedarse con los actuales trabajadores pero no está obligado a mejorarles el salario. Por ello, lo que le gustaría a la Delegación de Limpieza es que los salarios sean mejorados ‘ya’ (antes de que acabe el actual contrato) y de este modo el nuevo adjudicatario deba asumir estas condiciones.

Como siguientes pasos del proceso, está previsto que en el próximo Pleno Ordinario se apruebe el inicio del expediente de contratación, donde se recogerá el importe del contrato y sus ‘grandes ideas’, así como la prórroga del actual doble contrato existente hasta que finalice el proceso de licitación (los dos contratos finalizan el 31 de marzo).