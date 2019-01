El 3º Día | 21ENE | De la patrona de Ponferrada al patrón de Miróbriga

Lunes, 21 de enero de 2019

En la jornada del domingo se disputaron las dos finales de conferencia de la NFL, de las que salieron los equipos que disputarán la Superbowl el domingo 3 de febrero en Atalanta. Serán Los Ángeles Rams y los New England Patriots, que se deshicieron en dos memorables partidos (ambos requirieron de la prórroga) de New Orleans Saints y Kansas City Chiefs, respectivamente.

Al hilo de este Sunday Championships, vamos a escuchar una de las canciones que suena en los descansos de los partidos en Movistar+ como banda sonora de uno de los vídeos que se emiten.

- A la espera : Ahí está el Benjamín A del III Columnas que entrena Tote esperando pacientemente su turno de juego en el Pabellón Eladio Jiménez en la mañana del sábado.

- Sobra uno : A la hora de iniciar su partido frente al Benjamín C, el público en la grada detectó que el Benjamín A tenía 6 jugadores en la pista, advirtiéndolo al técnico: “Tote, sobre uno”. Esa ‘superioridad numérica’ estaba controlada: había un jugador de más al estar en la pista el capitán del equipo para hacer el sorteo de campos.

- Runners : Este grupo de runners tuvo que acelerar el ritmo para que no les pillase la procesión de San Sebastián, que encaraba su recta final.

- Va de patrones : El hecho de mencionar a San Sebastián en el titular de la crónica del partido frente a la Ponferradina B no era baladí. Resulta que se ha dado la gran curiosidad de que el partido de vuelta se ha disputado el día del patrón de Ciudad Rodrigo después de que el partido de ida entre ambos equipos se disputase el día que se celebraba la patrona de Ponferrada, la Virgen de la Encina. Ese mismo día, el 8 de septiembre, Ciudad Rodrigo celebró a su ‘patrona’, la Virgen de la Peña de Francia. Va de patrones.

- También a la espera : Esto visto in situ en el campo fue buenísimo: resulta que el Ciudad Rodrigo botó un córner que, de camino a la portería, hizo una parábola que hizo salir el balón por fuera del plano imaginario de la línea de fondo para volver a entrar a continuación. El linier levantó su banderín, pero ‘nadie’ se fijó en él. De este modo la Ponferradina despejó el balón de su área, y la jugada siguió y siguió hasta salir el balón de banda cerca del banquillo visitante. Ya con el juego parado, el público –sin mucho entusiasmo- advirtió al árbitro de que su linier estaba con el banderín levantado. Lo más curioso fue que el linier estuvo ese más de medio minuto absolutamente ‘concentrado’ mirando al frente, totalmente impertérrito.

- 16 añitos : En ese partido, el público local se metió con varios jugadores visitantes (qué novedad, eh), cogiéndole por ejemplo tirria al 7, que respondió a unos espectadores: “16 años y me estáis insultando, tiene cojones”. Según la web de la Federación efectivamente el 7 es bastante joven, aunque no tanto: oficialmente tiene 18.

- 4 puntos y ¿una multa? : El Valladolid Tierno Galván se marchó de Ciudad Rodrigo con 4 puntos -correspondientes al empate del equipo Juvenil y la victoria del Cadete-, y quizá una multa, por el lugar y la forma en que aparcaron su autobús. Como se puede ver en la imagen, lo estacionaron en la Rúa del Sol, algo que ya había hecho hace unas semanas algún equipo como el Trepalio. Sin embargo, justo ahora la Rúa ya está reabierta al completo, con lo cual la maniobra de entrar ‘de culo’ a la Rúa tuvo que ser ilegal sí o sí.

- Un truco : Esta foto es de la semana pasada, en la que hubo demasiado material, por lo que la recuperamos hoy para explicar un truco que comentaron en un partido de la NBA Guille Giménez y Antoni Daimiel ante un golpe en las partes nobles de un jugador. Según explicaron, lo que hay que hacer para aliviar más rápido el dolor es tumbarse boca arriba en el suelo con los pies juntos y que alguien le dé al dolorido pataditas en las plantas de los pies. Aquí queda el truco por si a alguien le sirve.

- El Mundial de pilla-pilla : Esto se ha viralizado esta semana, por lo que ya se ha visto ampliamente, pero es que es buenísimo: el Mundial de pilla-pilla.

Ha vuelto el deporte de toda la vida:



CAMPEONATO MUNDIAL DE PILLA PILLA.



Nueva edición. Participa Spiderman. No es broma. pic.twitter.com/vNeiPn04K1 — Ibai (@LVPibai) 16 de enero de 2019

- El presidente de la LFP : No vamos a descubrir ahora que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, es alguien que deja muchísimo que desear a todos los niveles. Antiguo integrante de Fuerza Nueva, ahora por supuesto es simpatizante de VOX. Y esto aparece aquí para alabar las caras que pone esta chica que tuvo que oír su discurso en una entrevista de radio.

Siempre en mi equipo. El fascista de Tebas no, la chica que hay detrás. pic.twitter.com/wE4JObjdVM — ácido (@acidoenlared) 16 de enero de 2019

