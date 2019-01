Juveniles y cadetes del III Columnas se topan con el árbitro, que hizo llamar a la Policía Local

Domingo, 20 de enero de 2019

El ‘combo’ que forman -ya que juegan juntos casi todas las semanas- los juveniles y los cadetes del III Columnas tuvo en la tarde del domingo una nueva sesión muy agitada, apenas una semana después de que las goteras en Conde de Foxá obligasen a trasladar la sesión frente al Alhambra de Guijuelo al Pabellón Eladio Jiménez.

En esta segunda semana consecutiva en casa (al enlazarse el final de la primera vuelta y el comienzo de la segunda), la agitación vino por parte del colegiado de los dos partidos programados en Conde de Foxá frente al Valladolid Tierno Galván, ya que requirió incluso que se llamase a la Policía Local en el segundo de los encuentros.

[FS] JUVENIL | J18 > III VIRGEN DE LA PEÑA DE FRANCIA 4 – VALLADOLID TIERNO GALVÁN 4

A diferencia de la semana anterior, la tarde dominical comenzó con el duelo de juveniles, para el cual el III Columnas volvió a contar con el refuerzo de Jorge Crespo, justo en la víspera de marcharse a disputar el Campeonato de España Sub’16. Este encuentro tuvo dos partes totalmente diferenciadas: mientras que en la 1ª dominaron los locales, en la 2ª lo hicieron los visitantes, que por cierto llegaban a Conde de Foxá por delante de los mirobrigenses en la tabla.

En este sentido, el encuentro comenzó muy bien para el III Columnas, que se llegó a colocar con un 3-0 en el marcador, gracias a goles de Javi Toribio por partida doble (en el 7’ y en el 8’) y de Diego Rubio en el 13’. Con ese resultado el encuentro se fue al descanso.

A la vuelta, el Valladolid Tierno Galván recortó diferencias en el 26’, antes de que se viviesen unos minutos clave, en los que el III Columnas bien pudo haber abierto brecha en el marcador, pero no tuvo suerte. Por un lado, Diego Sendín estrelló el balón en el palo, y por otro lado, el guardameta visitante hizo sendas paradas de relevancia a intentonas del propio Diego Sendín y de Samuel.

Mientras que los locales no pudieron atinar con esas ocasiones, el Valladolid Tierno Galván sí lo hizo en los siguientes con las suyas, acercándose en el marcador en el 30’, y empatando el encuentro en el 34’. Para evitar males mayores, el III Columnas pidió tiempo muerto cuando quedaban algo menos de 5 minutos, pero lamentablemente a la vuelta cayó el cuarto gol de los visitantes que, al menos, se pusieron con 5 faltas.

Los mirobrigenses siguieron peleando, y tuvieron su recompensa, igualando la contienda a 2’37” para el final de la mano de Jorge. Con ese empate en el marcador, el final fue de locura. Cuando quedaba 1’15”, el colegiado señaló un penalty a favor de los visitantes, que lo estrellaron en el palo. Sólo 9 segundos después, el Valladolid Tierno Galván cometió su sexta falta, lo que suponía un doble penalty para el III Columnas que Jorge Crespo se encargó de tirar, deteniéndolo el portero.

En el minuto restante, ya no hubo tiempo para más, acabando el partido con una igualada en el marcador. En palabras del técnico mirobrigense Ángel Rodríguez, teniendo en cuenta que el Valladolid Tierno Galván se encuentra por delante suyo en la tabla, se trata de “un punto muy bueno”.

[FS] CADETE | J18 > III TEXTILES ACOSTA 3 – VALLADOLID TIERNO GALVÁN 5

La sesión continuó con el duelo de cadetes, donde se produjeron los principales ‘incidentes’. El encuentro empezó movido desde el principio, ya que el colegiado señaló un penalty a favor de los visitantes cuando se llevaba poco más de un minuto. Iván evitó que el partido empezase cuesta arriba deteniendo la pena máxima.

El Valladolid Tierno Galván –que llegaba como 2º clasificado frente al 8º puesto de los locales- acabó por adelantarse en el 7’, dando la réplica un par de minutos después con un gol de Miguel los mirobrigenses, que se pusieron por delante en el 13’, con un tanto de Diego Ruiz. Lamentablemente, la ventaja duró poco, empatando los visitantes otra vez al minuto siguiente.

El final de la primera parte fue absolutamente rocambolesco por culpa del colegiado, que expulsó a dos jugadores mirobrigenses por doble amarilla en los 3.31 finales. El primero en irse a la calle fue Diego Ruiz, aprovechando su superioridad numérica el Valladolid Tierno Galván para poner el 2-3. A continuación, el árbitro pitó la 6ª falta del III Columnas, teniendo a su disposición los visitantes un doble penalty que estrellaron en el palo.

La primera parte concluyó con la expulsión -a sólo 50 centésimas para el final- de Mario, con lo cual el III Cadete se quedó muy mermado para el segundo tiempo. Al menos, éste período comenzó con buenas noticias: con la igualada por parte de Miguel. Ese 3-3 estuvo vigente durante unos cuantos minutos hasta que, atravesando el ecuador de este período, el Valladolid Tierno Galván dio el gran golpe con dos goles consecutivos, en el 31’ y en el 32’, lo que suponía la mayor ventaja en el marcador (+2) para cualquiera de los dos equipos.

A todo esto, ante la ‘presión’ de la grada, el colegiado exigió en esos minutos al III Columnas que se llamase a la Policía Local ‘por lo que pudiera pasar’.

Lo más reseñable es que no era la primera vez que este árbitro, llamado Ricardo Prieto González, había exigido la presencia policial en Conde de Foxá. La anterior ocasión fue el 15 de octubre de 2016, en un partido también de cadetes, y de igual modo ante lo que era por aquel entonces el Valladolid FS. En aquella ocasión fue aún más extravagante: también por la ‘presión’ de la grada, el árbitro paró el partido a sólo 34 segundos para el final (cuando estaba totalmente decidido, ya que iba 3-6), diciendo que no se reanudaba hasta que acudiese la Policía Local, como así ocurrió.

En la tarde del domingo, la patrulla de servicio de la Policía Local hizo acto de presencia en Conde de Foxá al inicio del segundo tiempo, presenciando lo que quedaba de partido, en el que no observaron nada ‘raro’.

Volviendo al juego en sí, el III Columnas pidió tiempo muerto a 3’20” para el final, para preparar la estrategia de portero-jugador, rol que asumió Miguel. Los mirobrigenses no pudieron llegar a desarrollar con comodidad esa estrategia, y aunque hicieron algunos disparos (de Julio y Álvaro), no entrañaron peligro, siendo la ocasión más peligrosa en lo que quedaba de partido del Valladolid Tierno Galván, que atrapó David en dos tiempos. Como señaló a la conclusión Ángel Rodríguez, “el árbitro se cargó el partido”, que hay que resaltar que no tuvo piques entre los jugadores.

Finalizado el encuentro, el árbitro pidió que se desalojase de público el Pabellón para poder salir ‘con tranquilidad, una petición cuanto menos extraña, ya que el público –las familias de los jugadores, principalmente- suele esperar en la grada, y al árbitro no le hace falta pasar por allí para abandonar el Pabellón (puede salir por las puertas ‘intermedias’).

Tras estar un buen rato redactando el acta, el árbitro abandonó el Pabellón, protagonizando en plena calle el último capítulo de su show, ya que se enzarzó en un vergonzoso cruce de insultos con –al menos- el padre de un jugador mirobrigense (éste estaba en el Pub Casaral, y el árbitro en la acera de enfrente). Hay que apuntar que el colegiado había comentado previamente -en torno al descanso- sus ‘ganas’ de que le dijesen algo en la calle para poder responder (ya que en el Pabellón ‘no puede’).