La huelga de veterinarios paralizará los 20 mataderos de Salamanca a partir del 5 de febrero

Jueves, 17 de enero de 2019

Representantes de la Unión Sindical de Castilla y León han anunciado hoy la convocatoria de huelga de los veterinarios de los mataderos de Salamanca del 5 al 11 de febrero. Estos paros serán completos, es decir, de 24 horas cada uno de los ocho días fijados, ya que llevan casi dos años de movilizaciones para que se les reconozca como sanitarios de pleno derecho.

En Salamanca están convocados los 37 veterinarios que trabajan en los 20 mataderos que hay en la provincia y, según han explicado Juan Carlos Alonso, presidente del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, Manuel Martínez, secretario general de la Unión Sindical de Castilla y León, y Elías Gómez, presidente de la Unión Sindical de Veterinarios de Salamanca, “estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias porque llevamos casi dos años de conflicto y la situación es desastrosa”.

Han recordado que desde principios de 2017 los sanitarios no asistenciales –los que pertenecen a la administración general de la Junta en vez de al SACYL- vienen reivindicando su reconocimiento como sanitarios y su igualdad con los derechos laborales del resto de los sanitarios de Castilla y León. Sin embargo, “dada la cerrazón y prepotencia de la Junta de Castilla y León en las negociaciones nos hemos visto obligados a tomar diversas medidas ya conocidas, como concentraciones, manifestaciones ante las Cortes, encierros y huelgas, la última de las cuales se produjo hace un mes en los mataderos de Palencia”, ha explicado Juan Carlos Alonso.

Entre las reivindicaciones de los veterinarios se encuentran, entre otras, el cumplimiento de la Ley de Función Pública de Castilla y León y del decreto 59/2013 por el que se regula la jornada, horarios, vacaciones y permisos del personal funcionario de la Administración; la estabilidad de todo el colectivo sanitario no asistencial interino y acceso por concurso-oposición; la adecuación de las plantillas a las necesidades laborales, dotando a todos los mataderos de un mínimo de 3 puestos de trabajo para poder llevar a cabo adecuadamente todas las funciones de control sanitario; y un modelo retributivo propio de la administracion sanitaria que conlleve.

Ante la convocatoria de esta huelga, desde el sindicato han querido pedir disculpas a los gerentes de los matadores y se ha advertido también que tomarán medidas si se establecen unos servicios mínimos “abusivos”, como ocurrió en Palencia. “Si no se sacrifica ningún animal en ocho días en la provincia no pasa nada porque no es un servicio esencial”, ha asegurado Manuel Martínez, que ha apuntado que en Salamanca se sacrifican 2,7 millones de animales al año.