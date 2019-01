El piloto Lorenzo Santolino mejora tras su caída en el Dakar

Martes, 15 de enero de 2019

El guijuelense sale de la UCI en el hospital de Lima y su estado es muy favorable

El estado de Lorenzo Santolino continúa mejorando y el piloto español ya ha salido de la UCI de la Clínica Anglo Americana de Lima, donde ha estado ingresado desde el pasado domingo, cuando llegó al centro sanitario tras su grave caída en el Dakar. Su salida de la unidad de cuidados intensivos viene acompañada de una mejoría de su estado de salud y del pronóstico favorable de sus lesiones.

El propio piloto ha manifestado a los medios televisivos: "Estoy ya en planta. Me dieron el alta hace unas horas. La evolución ha sido bastante buena, tengo muchos menos dolores y no hay ningún tipo de gravedad. A partir de ahora, reposo y que todo vuelva a ponerse en su sitio", ha dicho. "Tendré que llevar el collarín 6-8 semanas hasta que cicatricen las fisuras de las vértebras. Y las costillas igual, no necesitan operación y todo reposo, dos meses más o menos", señaló.

"Me acuerdo de toda la etapa hasta unos instantes antes de la caída. Se acababa la zona de dunas, entrábamos en una pista, un valle con una zona de río, y a partir de ahí nada más. Por lo que me han comentado y por donde estaba caído, no era una zona que hubiera un peligro en el roadbook, era una pista con muchas piedras, que eso sí estaba marcado, una zona de peligro 1. La moto tiene un golpe en la llanta trasera, tiene pinta de que impacté con una piedra semienterrada en una zona arenosa y me catapulto hacia adelante. No sé la velocidad, era media-alta, y el golpe fue bastante seco en el lateral", ha descrito sobre su caída.

"Llevaba todo el año preparándome como sábeis. Un poco sabor agridulce por el final que ha tenido, pero hasta el momento de la caída me lo estaba pasando bien, estaba todo marchando mejor de lo previsto, sin grandes sustos y rodando a buen ritmo", ha dicho. Ha aprovechado para agradecer a Adrien Van Beveren y la organización, "me atendieron rapidísimo" y también "a toda la gente que no ha parado de mandarme mensajes de apoyo".

Según ha informado la familia, esta mañana de martes en horario peruano los médicos han comprobado que va remitiendo lo que parecía un neumotórax causado por la fractura de seis costillas que sufre, y que provoca una fuerte inflamación. Tampoco hay problemas con las fisuras en la vértebra y solo persiste el dolor en el brazo derecho y las molestias de los golpes por todo el cuerpo que sufrió en la caída. Está, según los médicos, totalmente fuera de peligro.

El piloto salmantino está muy animado y su estado ha mejorado exponencialmente tras las primeras horas de reposo. Ahora, empezará a moverse como le han pedido los médicos, lo que servirá para asegurarse de que no hay lesiones ocultas. Si el escenario sigue siendo favorable, podría recibir el alta en unos días, aunque no es recomendable que vuele todavía, con lo que el regreso se hará esperar. El informe emitido este lunes fija seis días de espera para volar.