Las uvas y el pan

Lo último que vi en televisión el pasado 2018 fue “Equipo de Investigación”, un programa de la Sexta que trataba sobre “la guerra del pan”. Esto sucedía el viernes; después, el 31, como cualquier otro humano, tomé asiento frente a la pantalla a tomar las uvas como Dios manda: con el reloj de la Puerta del Sol tintineando.

Así, de manera más precisa, habría que decir que lo último que vi en televisión el año pasado fueron las campanadas, pero debo señalar que nunca me aclaré si tomar las uvas pertenece al año que termina o al año que comienza.

Sí recuerdo que en cierta ocasión -ya saben que es costumbre en la Prensa dar la dulce noticia del primer bebé del año nuevo- hubo un nacimiento a las veinticuatro en punto el 31 o las 00.05 (?) del 1, y como no hubo ampliación de la noticia -¡a saber cómo lo inscribieron!-, y puesto que el titular de la reseña no aclaraba mucho, hemos de reconocer que fue bastante ingenioso: “nació con las uvas”.

Sin embargo, del comienzo del artículo no me he olvidado, sobre todo por la seductora como misteriosa voz de la señora Gloria Serra y me gustaría hablar del pan, o de “la guerra del pan”. Un programa que lo habrán visto muchos de ustedes, puesto que fue una redifusión, y que nos deja con dos dudas: una, si es bueno que el pan baje a 20 céntimos la barra, tanto como para monopolizar el sector y causar el cierre de miles de panaderías, con el consiguiente paro que arrastra, o es de vital importancia la bajada para el sufrido consumidor.

El programa fue realizado cuando la crisis pasaba por su peor momento. Y era muy triste ver cómo cientos de personas hacían colas a las puertas de los establecimientos que vendían el pan a ese nimio precio para no pagar los 37 céntimos que costaba la barra en una tienda normalizada.

Las investigaciones del programa descubrieron una catarata de incumplimientos que hacían posible la venta del producto por esa cantidad. Por ejemplo, evasión de impuestos, compra de harina en el mercado negro, baja calidad del producto, etc.

Para poder competir con ellos se debería cumplir la llamada que hacen los cristianos cuando rezan la oración que nos enseñó Jesucristo: “el pan nuestro de cada día, dánosle hoy”. Algo imposible. Aunque aquello estaba rectificado, pues Dios padre precisó el asunto a Adán con aquellas duras palabras de “ganarás el pan con el sudor de tu frente”.

Pero nada de dar, porque en la actualidad el pan se vende en cualquier establecimiento, ya sea venta de carne, periódicos, fruterías, chuches, etc., y compiten en céntimos para atraer al personal, pero de esto parece que aún no se han enterado los bancos, pues no será raro que terminen vendiéndolo por los cajeros… Esto ya se andará.

Feliz Año a todos y que bajen los productos todo lo que se pueda, pero no tanto como para comprometer el recién estrenado sueldo base o nos den liebre por conejo.