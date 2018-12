‘¡Boom!’ despide a José Pinto mandándole besos y abrazos y con un vídeo de mejores momentos

Miércoles, 19 de diciembre de 2018

Antena 3 emitió en la tarde del miércoles el primer programa de ¡Boom! sin la presencia del ganadero de Casillas de Flores José Pinto. Como es lógico, tras no haberse dicho nada al respecto en su última estancia en el plató, en este primer programa fue obligado explicar su ausencia, algo que vino acompañado de un merecido homenaje.

En lo que se refiere a las explicaciones, el presentador del programa Juanra Bonet comentó al principio que “como veis tenemos un lugar vacío en los atriles; es debido a que José ha renunciado a seguir con nosotros por motivos personales”, recordando que era lo mismo que hizo otro emblemático equipo de ¡Boom!, Extremis, sólo que ellas lo hicieron “en bloque” por motivos laborales.

Juanra Bonet también aclaró que José Pinto se marchaba con la parte proporcional de lo ganado en su año y medio de presencia en el concurso, indicando que en caso de que Los Lobos se lleven el bote de ahora en adelante, se repartiría entre los 4 jugadores actuales. En ese momento, Juanra Bonet mandó “muchos besos” a José Pinto, “a sus vacas y a toda Casillas de Flores”.

Parecía que la despedida iba a acabar ahí, pero justo al acabar el juego del programa del miércoles (en el cual los nuevos Lobos lo hicieron bastante bien, ganando con claridad, y con una buena aportación del ‘nuevo’, Alberto Sanfrutos), hubo un vídeo recopilatorio con los mejores momentos de José Pinto en ¡Boom!.

En este vídeo se mostraron especialmente momentos de baile de José Pinto, incluyendo una frase suya al respecto: “bailar no sé, pero vergüenza no tengo”. También se recordaron las ocasiones en que apareció disfrazado con motivo de los programas especiales 100, 200 y 300 de ¡Boom!, el día en que besó a una concursante de un equipo rival, y otra frase que dejó: “a mí siempre me ha gustado golfear”. Tras el vídeo, Juanra Bonet mandó a José Pinto “un abrazo” de parte de todo el equipo y el público, deseándole mucha suerte.

El sustituto de José Pinto, Alberto Sanfrutos, ha sido entrevistado en las últimas horas por varios portales televisivos, explicando que a él le llamó para participar Erundino, explicándole únicamente que uno de Los Lobos originales no podía seguir. Únicamente tras hacer el casting y darle el visto bueno el equipo del programa, Alberto Sanfrutos supo que iba a sustituir a José Pinto.