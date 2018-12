Martes, 11 de diciembre de 2018

Su equipo, Los Lobos, seguirán concursando con otra persona en su lugar

La prolongada estancia del ganadero de Casillas de Flores José Pinto en el concurso de las tardes de Antena 3 ¡Boom! toca a su fin. El próximo martes 18 de diciembre será la última vez que aparezca en el concurso que se ha hecho con el liderazgo de su franja horaria batiendo al emblemático Pasapalabra.

El motivo de su despedida no es la eliminación de Los Lobos o la consecución del bote. Según ha avanzado en exclusiva el portal televisivo Bluper, José Pinto deja el programa por motivos personales que por el momento no han trascendido. Su marcha no implica el adiós de su equipo. Según señala también Bluper, Los Lobos seguirán concursando con otra persona en el lugar de José Pinto.

Salvo que haya sorpresas estos días, José Pinto se despedirá de ¡Boom! tras 373 programas regulares, a los que hay que sumar otros 10 de dos series especiales. Contabilizando su estancia en Saber y Ganar, habrá alcanzado casi las 500 presencias diarias en televisión en algo menos de dos años y medio.

En su despedida, José Pinto recibirá su parte proporcional del dinero ganado con Los Lobos. A falta de lo que puedan ganar estos días, el premio total de José Pinto en ¡Boom! ascenderá a casi 475.000€ (hay que recordar que parte del dinero ganado ya les fue entregado el pasado mes de octubre).

La marcha del ganadero se produce cuando quedan algo más de dos meses para que pronuncie el Pregón Mayor del Carnaval del Toro 2019.