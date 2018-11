Parodiar la vida no es copiar

Jorge Luis Borges, estando con unos amigos, rogó a uno de los presentes que le leyera cierto cuento suyo que lo tenía casi olvidado -sabido es que Borges, completamente ciego, no lo podía leer. Con el cuento en su poder, el amigo lo fue leyendo mientras el escritor argentino escuchaba con ademanes de que le repitieran ciertos pasajes muy bien escritos. Así hasta que socarronamente les dijo: “No está mal, no está mal. ¿A quién le habré copiado yo esto…?”.

Le sobraba cuerda a don Jorge Luis Borges para escribir de la realidad y de lo que no se percibe de ella, seguro estamos que estas palabras eran un simple aporte a su enorme capacidad para jugar con las ideas y animar una tertulia.

Lo anterior ocurría en el año 60 del siglo pasado, pero hoy, paradójicamente, el copia y pega está a la orden del día, y si es lícita la “copia” de lo público para referir una anécdota o un sucedido, no así la “pega” literal y de estilo.

Hemos empleado “paradójicamente” en nuestro párrafo anterior y no ha sido ningún gazapo sin sentido. En una época como la actual, donde lo difícil es seleccionar lo original -noticias suceden muchas y el lector las recibe al instante-, ese gran escritor que se llamó don Benito Pérez Galdós, a quien no le hacía falta más que copiar de la realidad, en nuestro tiempo seguro que se hubiera vuelto loco tratando de escribir Episodios Nacionales originales.

Como ejemplo, nos vamos a referir aleatoriamente solo a unos cuantos hechos acaecidos la semana pasada y todos conocidos por lectores atentos como ustedes.

Así, si fuéramos el gran Forges, bien podíamos decir: “Primer misterio: los nostálgicos celebran una multitudinaria misa en el Valle de los Caídos. La cuadragésimo tercera misa-funeral por el alma del Generalísimo. ¡Nadie sabe las misas que vaya a necesitar!”. Un gesto integrador de franquistas. ¿O no?

Otro caso es la diatriba a dos bandas -a solucionar por Ana Pastor- entre Joan Tardá y Albert Rivera. Esto hay que copiarlo, puesto que no lo veremos en el Diario de Sesiones por voluntad de doña Ana. Me refiero a los insultos respectivos de “golpistas” y “fascistas”.

Después, aunque hayan tenido mayor resonancia, lo de Gabriel Rufián a Josep Borrell -“indigno” y “hooligan”-, o la respuesta de Borrell: “sus palabras son serrín y estiércol”, al igual que el presunto escupitajo a don Josep por parte de otro diputado, tales epítetos o gesto despectivo no sabemos si entrarán o no en el Diario.

Dice la norma que no es bueno meterse en medio de las peleas por si recibes un mamporro, pero por esta vez vamos a ser infieles a esa postura y digamos que si los insultos no nos gustan nada, el diálogo, sí, aunque a veces este sea un poco bronco. ¿Por qué no? ¡Estaría bueno! ¡No les vamos a pagar a los cuatro para que junto a dos amigos más jueguen al julepe!

Sin embargo, como si se tratara de una raya en el agua, me vino el recuerdo de Ernest Lluch -pena que fuera asesinado en el año 2000 y en vivo los más jóvenes no lo conocieran-. Ernest fue un socialista catalán para quien el problema vasco no le era ajeno, y escarcheado o abucheado durante un mitin en apoyo de su amigo Odón Elorza en Donostia, dijo: “Gritad más, que mientras gritáis no mataréis”. Hoy, afortunadamente, no estamos en ese escenario, pero dialoguen, señorías, dialoguen. Y mejor si no pierden las formas.

Otra llamémosla noticia, se la dejaríamos a mi admirado Tip para que le sacara jugo, y esta pudiera ser las declaraciones de un ilustre señor con mucho lustre, creo perteneciente a la OCDE, quejándose vehementemente que, a este paso, con la jubilación de los españoles a los 67, vamos a estar más años jubilados que trabajando. Lo escuché bien. Sus presuntos deseos nos llevarían a trabajar hasta los 70.

Mi humilde respuesta a tal señor sería recordarle que ese “modelo” que reivindica que le resten veinte años en su DNI (49 en lugar de 69) porque esa es su apariencia y esto le impide engañar y ligar en Tinder, es extranjero, no es español. Que lo sepa. Los españoles están más “curraos”.

Por último, qué vamos a decir sobre el día de la Violencia de Género sino que es un bumerang que remite por la falta de igualdad de la mujer. Para el crimen de género, aunque viajáramos a las profundidades del cerebro no entenderíamos absolutamente nada.