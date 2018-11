Por la ruta de Salamancartvaldia

Déjenme, antes de entrar en otros temas, que agradezca al escritor mexicano Fernando del Paso, recientemente desaparecido, su amabilidad por haber dejado escrito “que todos los escritores son poetas”.

Este pensamiento de Del Paso sería válido para toda una tesis, pero como análisis de urgencia, aunque estemos en parte de acuerdo, creemos que se debe añadir un pequeño matiz para que sus palabras disfruten del beneplácito de un gran número de personas dedicadas a estas artes.

Si lo que quiso decir don Fernando es que existe una convivencia dividida entre escritores poetas y poetas escritores estamos totalmente de acuerdo. A los escritores poetas se les distingue fácilmente por su extensión y el afán de querer ser comprendidos, pero dejando en sus escritos detalles poéticos a veces desapercibidos y sin lucimiento, como si se tratara del sol entrando, saliendo y cosiendo nubes. Y existen poetas escritores para los que su contenido es corto aunque de larga enjundia, y la mayoría no conciben esta expresión sin que termine como termina un cuadro: con el marco.

Se habrán dado cuenta que no hemos mencionado la palabra prosa, y por supuesto no ha sido por olvido. Prosaico deriva de prosa, y no son pocas las ocasiones en las que algún poeta escritor de “pan pringao”, o sea, bueno, se envilece con el despectivo término “prosaico” para referirse a toda expresión que no parta desde lo intra o extrasensorial hacia la oscuridad de la luz.

No me parece justo y es un hecho que no se da en el caso opuesto, o sea, desde esos que hemos definido como escritores poetas. En resumen, no existen prosaicos tal como tampoco existen poetásicos.

Queda dicho lo anterior como una generalidad, sin ánimo de molestar a nadie, con lo que pasamos a referirnos a lo que ya sabrán ustedes: que el viernes 16 nos reunimos con el director Miguel Corral y otras personas de dirección –servidor no estuvo presente por viajar a Madrid para una urgencia familiar, aunque de alguna manera sí lo estuvo–, digo nos reunimos los articulistas que opinan en este periódico, y debo decir que los que estuvieron presente son un ejemplo de lo que hemos dicho anteriormente: allí todos eran escritores poetas o poetas escritores.

Larga vida al periódico y un saludo a todos los compañeros de esta sección, a los que siempre respetaré su opinión; aparte de dejar constancia, una vez más, mi agradecimiento a Juan Carlos López Pinto por haberme invitado, desde el inicio, hace ya cinco años –aunque parece que fuera ayer–, a formar parte de este grupo en el que nunca se me corrigió nada ni se me indicó una opinión contraria o a favor de mis deseos. Lo que han leído las personas que les gusten mis opiniones son las que mi libertad y posibles limitaciones han salido de mi pluma.

Una última observación que llevo por ventura, aunque soy consciente de que no siempre podrá ser así, es la de no haber faltado ni una sola semana a la cita de los martes.

Muchas gracias a Salamancartvaldia y a quienes leen este “Tiempo de Disidencias”.

Fernando Robustillo Rodela