Un CD Guijuelo plagado de bajas convoca a la afición frente al Atlético B

Sábado, 17 de noviembre de 2018

Ángel Sánchez sumará a la convocatoria al menos a cuatro canteranos y el club hace un llamamiento a los aficionados para que llenen el Municipal

Un CD Guijuelo en cuadro recibe mañana a las 17:00 horas al Atlético de Madrid B en el Municipal de la villa. El club intentó aplazar el partido debido a las ocho bajas que sufre la primera plantilla, en torno a la mitad de los jugadores, pero el juez de competición desestimó la petición y el equipo deberá disputar mañana el encuentro según lo previsto.

El entrenador del Guijuelo, Ángel Sánchez, se espera un partido muy complicado para mañana: “El Atlético tiene gente muy talentosa, sobre todo de medio campo en adelante, jugadores muy desequilibrantes y vamos a tener que estar más juntos que nunca, tanto en defensa como ofensivamente hablando si queremos salir victoriosos. Queremos mejorar de cara a portería, pero me preocupa más no encajar goles. Es verdad que en casa tenemos el expediente casi inmaculado, pero tenemos que mejorar defensivamente fuera. Va a ser un partido muy complicado, tienen gente muy determinante, dominan todos los registros y es uno de los filiales más peligrosos que he visto en los últimos años. Pero miedo ninguno y esperando sumar otros tres puntos en casa”.

En cuanto a las bajas, el Guijuelo cuenta con solo nueve jugadores de campo y dos porteros, que se verán complementados con refuerzos de la cantera. En cuanto a las bajas, aún faltan pruebas concluyentes. Razvan y Fuster parece que sufren una lesión menos fuerte de lo esperado, mientras que Ayub aún no dispone de un diagnóstico completo, pero se sabe que no podrá jugar en las próximas semanas. El técnico destacó que la situación es muy inusual: "No es normal que se junten ocho bajas, es muy complicado y no recuerdo un equipo que en cuatro días haya tenido tres lesiones de rodilla tan similares. Pero las cosas vienen como vienen. Durante esta semana ha entrenado con nosotros el canterano David, y a partir del sábado se suman a las sesiones de entrenamiento Jonathan, Fran y un punta”. Tanto Jonathan Simón como Fran Sánchez ya acudieron con el equipo a Las Palmas la pasada semana, debutando Fran con la camiseta del Guijuelo, por lo que es posible que pise el césped de nuevo.

El club, ante el momento de necesidad de la plantilla, ha hecho un llamamiento a la afición, para que llenen las gradas del Municipal y sean el mayor apoyo del equipo frente al Atlético de Madrid B. El equipo madrileño está situado en la décimotercera posición de la tabla con 15 puntos, cuatro menos que los verdiblancos. El Guijuelo es sexto, con diecinueve puntos a tres de la zona de play off.