Más de 28.000 plazas de docentes se ofertarán en las oposiciones de 2019 en toda España

Más de 28.000 plazas de docentes se ofertarán en las oposiciones previstas para el próximo año en España, según un estudio realizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a partir de los datos de las diferentes comunidades autónomas.

Esta oferta de plazas se sitúa en el marco del Acuerdo de Mejora del Empleo Público, mediante para estabilizar las plantillas docentes y reducir al 8 por ciento el porcentaje de interinidad. De esta manera, entre 2018 y 2019, previsiblemente, se crearán cerca de 50.000 plazas en la educación pública.

Con todo, CSIF alza hoy la voz para denunciar “la situación de inestabilidad y desconcierto en nuestra educación por la falta de rumbo y la política errática y propagandística del Gobierno”. Este es el comunicado del sindicato:

La realidad es que ha comenzado el curso 2018-2019 y seguimos exactamente igual que el curso anterior. Tan solo nos encontramos con la propuesta de derogación de un decreto de recortes que no solo no los deroga, sino que deja a las Comunidades Autónomas su desarrollo, lo que, sin duda, implicará una vez más, múltiples diferencias en condiciones laborales de los docentes en cuestiones tan básicas como el horario lectivo.

Por otro lado, nuestra Ministra de Educación a tiempo parcial, como ocurrió con el Gobierno anterior, ataca injustamente a la dignidad profesional del docente y presenta ahora su programa estrella para mejorar la Educación : la formación inicial del profesorado y la evaluación docente , dejando sin duda a los docentes a los pies de los caballos, y dejando entrever que no están preparados, que no se evalúa o no tienen control de su función docente.

Estas declaraciones de la Ministra en cuanto a la evaluación docente nada tienen de novedosas, en primer lugar porque el artículo 106 de la LOE (no modificado en este caso por la LOMCE) ya regula la evaluación docente y en segundo lugar porque ya existe un Cuerpo para tal labor, la Inspección Educativa.

Como alternativa, CSIF exige la convocatoria urgente de la mesa de negociación para impulsar una legislación de la función docente básica y a nivel nacional, con un Estatuto Docente para atender las demandas de este colectivo en toda su carrera: formación inicial, acceso a la función pública (que las pruebas no sean eliminatorias y que se valore la experiencia docente del personal), carrera profesional, formación continua, condiciones de jubilación, mutualismo administrativo y acción social.

El pasado mes de septiembre, CSIF envió un escrito a la ministra en el que le advierte de la vulneración de la negociación colectiva. Si el Ministerio no convoca a la mesa de negociación, el sindicato acudirá a la justicia.

En este sentido, CSIF critica los actos propagandísticos del Ministerio, como el reparto de camisetas en foros sobre la profesión docente, como si fuera una carrera popular, y exige al Gobierno que haga los deberes: establecer una Ley Orgánica estable y de consenso que acabe con la actual incertidumbre en nuestra educación, con el curso iniciado: ¿qué pasa con las pruebas finales? ¿Y con las Formación Profesional Básica?

¿En qué queda el anuncio de la Filosofía? ¿Y la anunciada modificación de la LOMCE?

Nos encontramos ante un disparate sin fin del que CSIF no contribuirá, dejando claro que empleará todos los medios necesarios y legales para dignificar la labor docente y, como no puede ser de otra manera, para defender su derecho constitucional a ser representados en las mesas de negociación correspondientes.