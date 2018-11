Mariza, ganadora del premio Luso-Español de Arte y Cultura 2018

Miércoles, 7 de noviembre de 2018

El pasado lunes el jurado de este galardón, reunido en la sede del Ministerio de Cultura y Deporte de España, falló el premio Luso-Español de Arte y Cultura de este año a favor de la cantante de fado Mariza.

Dotado con 75.000 euros, que aportan a partes iguales los ministerios de cultura de España y Portugal, el galardón reconoce su significativa contribución al fortalecimiento de los lazos que unen a ambos países.

El jurado ha considerado que “su trabajo en favor del fomento de las relaciones hispano-portuguesas queda patente en su participación en la película ‘Fados’ del director español Carlos Saura, en los numerosos conciertos que desde el año 2008 realiza por diversos escenarios de España, así como en los dúos interpretados junto a reconocidos solistas de España como Miguel Poveda, José Mercé, Concha Buika o Sergio Dalma y que suponen, sin duda, una acertada fusión de ritmos diversos que contribuyen a derribar fronteras y a acercar públicos”.

El Premio Luso-Español de Arte y Cultura fue creado en 2006 y tiene carácter bienal. Su objetivo es premiar la obra de creadores en el ámbito del arte y la cultura, siempre que con sus acciones hayan contribuido a incrementar la comunicación y la cooperación cultural entre España y Portugal, así como el conocimiento recíproco.

Trayectoria

Marisa dos Reis Nunes, -Mariza-, (Maputo, Mozambique, 1973), es una reconocida cantante de fado, tanto en Portugal como internacionalmente. Su prestigio comenzó a raíz de su participación en los homenajes póstumos en memoria de la gran fadista Amália Rodrigues, fallecida en 1999.

Publicó su primer álbum en 2001, ‘Fado em Mim’, un gran éxito que supuso su proyección internacional, al que siguió ‘Fado Curvo’ en 2003, su consagración. En 2005 publicó el álbum ‘Transparente’.

En 2007 participa en la película ‘Fados’, de Carlos Saura, en la que interpreta el fado Meu fado meu junto al cantaor flamenco Miguel Poveda y Ó gente da minha terra, ambas incluidas en la banda sonora original. Debido a la buena acogida del filme, realiza una gira de conciertos por España, junto a los prestigiosos fadistas Carlos do Carmo y Camané, que se desarrolla desde noviembre de 2007 hasta el verano de 2008.

Ese mismo año presenta un nuevo disco, ‘Terra’, incluyendo dúos con Tito Paris, Concha Buika, Ivan Lins y Dominic Miller y los exitosos temas Alfama y Rosa Branca.

El álbum ‘Fado Tradicional’, de 2010, constituye un proyecto muy especial en su carrera, donde regresa a alguno de los más destacados compositores del género, como Alfredo Marceneiro, aunque interpretando los temas con su particular sello.

En 2015 publica su álbum ‘Mundo’, en el que canta con Sergio Dalma la versión española de su tema Alma.

En mayo de 2018 ha publicado su séptimo trabajo discográfico, ‘Mariza’, que actualmente está presentando a través de una gira internacional que la traerá a España en unos días, el 10 de noviembre actuará en A Coruña y el 25 en Madrid.

Además de contar con los mejores compositores, ha trabajado con grandes intérpretes de todos los géneros, como Gilberto Gil, Lenny Kravitz, Sting, Cesária Évora, Rui Veloso, Miguel Poveda, José Mercé o Carlos do Carmo, entre otros.

Protagonizó el documental ‘Mariza and the History of Fado’, producido para la BBC por el crítico musical Simon Broughton y participó de forma destacada en la primera serie documental de la televisión pública portuguesa sobre la historia del fado, ‘Trovas Antigas, Saudade Louca’, narrada por Carlos do Carmo y con guión de Rui Vieira Nery.

Jurado

El fallo del Premio corresponde a un jurado compuesto seis miembros, tres de nacionalidad española y tres de nacionalidad portuguesa. Éstos son designados de entre personalidades de reconocido mérito cultural por los departamentos gubernamentales responsables de la política cultural en cada uno de los países.

En esta edición el jurado ha estado compuesto por los portugueses João Fernandes, subdirector del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Pedro Serra, responsable del Área de Estudios Portugueses y Brasileños de la Universidad de Salamanca y el arquitecto João Luís Carrilho da Graça.

Procedentes de España, integraron el jurado Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional de España, Juan Cruz, periodista y escritor, y Adriana Moscoso, directora general de Industrias Culturales y de Cooperación. Camilo Vázquez Bello ha actuado como secretario del jurado.

