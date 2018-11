¿Tendenciosos nosotros?, míreselo y déjenos tranquilos

Lunes, 5 de noviembre de 2018

ALBA DE TORMES | Sonia Sánchez, responsable de prensa del ayuntamiento, acusa a este medio de comunicación de "tendencioso", mientras miente a los albenses con los números económicos

¡Qué faena! Tras la noticia publicada sobre el aumento de la deuda comercial del Ayuntamiento con los proveedores, dice la concejal socialista Sonia Sánchez en su cuenta de Facebook que la información publicada por este medio de comunicación relativa a la deuda comercial del ayuntamiento es tendenciosa y que ha rebajado la deuda en 437.000 euros. Y yo le digo que "no" y le vuelvo a decir que "no", porque nos basamos en los datos que usted misma y su equipo de Gobierno han publicado en el libro de fiestas. Bebemos de sus fuentes. ¿Mentimos o miente?.

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha aumentado las facturas pendientes de abono con empresas en 560.000 euros. Sí, lo publica usted, el Ayuntamiento debe actualmente 1.365.464,17 a las empresas, por los 804.612 que debía el 13 de junio de 2015, cifra que usted también publicó en el libro de fiestas. ¿Mentimos o miente?.

Usted dice que el Ayuntamiento de Alba de Tormes ha rebajado la deuda en 437.000 euros y yo le digo que "no". ¿Por qué? Porque tal y como usted y su equipo de Gobierno han publicado en el último informe económico, el Ayuntamiento de Alba de Tormes debe un total de 1.910.379 euros a 31 de agosto de 2018, por el 1.976.000 euros que debía a 13 de junio de 2015. Es decir la deuda solamente se ha rebajado en 65.000 euros en tres años, unos 22.000 euros por año, poco más. ¿Mentimos o miente?. Haga la resta.

Usted y su equipo de Gobierno rebajan la deuda con los bancos. Sí, como el que tiene una hipoteca, esa que me gustaría recordarle. A fecha 13 de junio de 2018 la deuda con los bancos era de 1.171.757 euros, pero es que cuando usted perdió las elecciones en 2007 la deuda con los bancos era de 2.038.415 euros, uno de los prestamos de 420.708 euros para una piscina climatizada que sigue cerrada. En esa misma fecha, la deuda comercial a 16 de junio de 2007 la deuda con los proveedores era de 762.121 euros, ahora el Ayuntamiento adeuda 1.365.000 euros. En total la deuda en 2007 superaba los 2.800.000 euros. ¿Mentimos o miente?.

No diga que ha rebajado la deuda en 437.000 euros, una cosa es ahorrar y otra pagar. Parece que la economía de Alba de Tormes va bien ahora cuando en cientos de entrevistas se quejan de no poder hacer un festejo taurino mayor o no traer un concierto por tema económico. No presuman de mejora económica y de defender los derechos de la mujer cuando Alba de Tormes lleva tres años sin un plan de Igualdad por motivos económicos o sin poner un ladrillo al Multiusos porque no hay dinero, con lo bien que le vendría ese edificio a los casi 200 alumnos de la Escuela Municipal de Música. Un edificio que usted y su equipo prometieron finalizar tras ocho años en obras, pues ya van 12. ¿Mentimos o miente?.

Diga lo que quiera, mienta lo que quiera, métase con la oposición, demuestre que el concierto de campanas costó 14.000 euros como una vez dijo, pero por favor no acuse a este medio de comunicación de ser tendencioso, porque como ve nosotros publicamos los datos que usted no ofrece en sus opiniones y demostramos punto por punto la situación de la deuda actual y la que usted también dejó en este ayuntamiento. Este medio de comunicación, el más leído en Alba de Tormes y al que usted decidió retirarle su apoyo hace más de un año, hace su trabajo y no miente. No nos ataque para tapar la verdad. Déjenos tranquilos.

No hemos opinado de las fiestas, ni en agosto ni en octubre, hemos hecho una gran cobertura mediática sin su apoyo, el que sí muestra a otros medios que no le publican estos datos. No opine usted sobre nuestro trabajo, ese que no apoya y más cuando estos datos son objetivos, ofrecidos por su equipo de Gobierno y por el anterior en un libro de fiestas. ¿Mentimos o miente?.

* Adjuntamos dos imágenes, donde puede verse que la deuda total del Ayuntamiento se ha reducido en 66.000 euros en tres años y no en 437.000 euros como explica Sonia Sánchez. También donde puede verse que la deuda comercial se ha incrementado hasta 1.365.000 euros. Nosotros no mentimos.