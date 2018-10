Ratones, suciedad y salidas de emergencia bloquedas en la residencia de mayores de Babilafuente

Domingo, 28 de octubre de 2018

La Sexta ha mostrado el interior de la residencia en un vídeo grabado por una trabajadora

La Sexta ha continuado investigando las residencias de mayores de Babilafuente y Castellanos de Moriscos. Este domingo, el programa Liarla Pardo ha mostrado un vídeo grabado en el geriátrico de Babilafuente por una trabajadora, según la cadena de televisión. En las imágenes se pueden ver ratones -uno muerto-, comida junto a cartones sucios, fugas en el cuarto de calderas y salidas de emergencia bloqueadas.

En el programa no se ha dicho la fecha de la grabación del vídeo. Alberto Chicote, presente en el plató, señaló que cuando él visitó la cocina durante la grabación de su progama no se la encontró en estas condiciones.

Un extrabajador de las granjas de cerdos que posee el mismo propietario de las residencias confirmó en el programa que los geriátricos recibían carne de estas granjas. Según su versión, la carne también llegaba a las residencias de estudiantes que este mismo propietario tiene en Salamanca. El extrabajador, que prefiere no mostrar su cara en la entrevista, explicó que “con un tractor se trasladaban a casa de un señor con un garaje lleno de mierda”. “Se despiezaban las cerdas allí”, señaló. El extrabajador aseguró que la calidad de esta carne era “pésima”.

En el programa presentado por Cristina Pardo se ha podido escuchar al alcalde de Babilafuente, Jacinto Manuel Palomero. El primer edil, al que se escucha pero no se ve porque no habló ante las cámaras, aseguró que “la residencia ahora mismo está funcionado perfectamente”. “Esto ha sido un tema de una persona en particular y de unas trabajadoras en particular que nos han involucrado al Ayuntamiento y eso no se lo consiento a nadie”, añadió.

Fernando Pablos, procurador del PSOE por Salamanca en las Cortes de Castilla y León, también entrevistado por un periodista del programa, explicó: “nos encontramos con decenas y decenas de denuncias de familiares”. El procurador señalaba que las quejas trataban “desde la calidad de la comida hasta el olvido de tratamientos médicos”.

María Ángeles Salinero, de CCOO, mostró en el programa informes sobre la situación laboral en las residencias en los que se aseguraba que las empleadas trabajaban más horas y cobraban menos de lo que les correspondía.

Comunicado del Ayuntamiento

La polémica surgida en torno a la residencia de Babilafuente con la emisión del programa ‘¿Te lo vas a comer?’, presentado por Alberto Chicote, llevó al Ayuntamiento de la localidad a emitir este sábado un comunicado, dado que el geriátrico es de titularidad municipal aunque con gestión privada. El Consistorio aseguró que la empresa adjudicataria es “la responsable de la gestión del centro” y que en el caso de que se “quisiera rescatar dicho inmueble con el fin de adjudicarlo nuevamente tendría que indemnizar al constructor el coste de la obra”, lo que supondría “en torno a tres millones de euros”.