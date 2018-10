“Las residencias de Babilafuente y Castellanos son una excepción a la inmensa mayoría que funciona correctamente”

Jueves, 18 de octubre de 2018

Son cinco los expedientes sancionadores abiertos a ambos centros por déficit de personal técnico y de atención directa, uno por falta muy grave, con multa de 60.000 euros

La gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Isabel Fernández Cambón, ha apelado a la tranquilidad de los usuarios de las residencias de la provincia y de sus familias tras la emisión, ayer, del programa presentado por Alberto Chicote centrado en los centros de Bellavista de Babilafuente, de titularidad municipal y gestión privada, y Castellanos de Moriscos, gestionadas por el mismo empresario.

Para la gerente, se trata de “una excepción”, porque la inmensa mayoría “funcionan de manera correcta y son atendidas por profesionales”, destacando el seguimiento que se realiza de todos los centros para un correcto funcionamiento y atención a los residentes con una supervisión que es “constante”. Explicó que Salamanca cuenta con un total de 122 centros de atención para personas mayores, de titularidad pública y privada, con 7.251 plazas, son controladas, inspeccionadas y supervisadas por personal de la Gerencia de Servicios Sociales, actuando tanto ante quejas, como de oficio.

La última inspección en Babilafuente, el 5 de octubre

Recordó que ambas residencias tienen abiertos varios expedientes sancionadores. En Babilafuente son dos, por falta grave y muy grave con 60.000 euros de sanción en este segundo caso. En la residencia de Castellanos son otros tres graves por 15.000 euros. Sanciones económicas, debidas sobre todo a la falta de personal técnico y de atención directa a los residentes, que la empresa no ha hecho efectivas en su totalidad, indicó la gerente. “Seguimos supervisando para que mejoren y la atención sea correcta, el seguimiento que realizamos a ambos centros es muy intensivo”, insistiendo en la excepcionalidad que supone para el conjunto de los centros de la provincia estos dos casos mediáticos porque estos hechos “se remontan a mucho antes”. La última inspección realizada en la residencia de Babifaluente fue el pasado 5 de octubre sin que se encontraran incumplimientos de la normativa.

Cuando por parte de los profesionales de Servicios Sociales se detectan incumplimientos en un centro, manifestó, se le requieren para que sean subsanados de manera inmediata, al margen del expediente sancionador que después se pueda abrir. Es la situación que se ha vivido en las dos residencias protagonistas del programa de TV emitido en La Sexta, aunque Fernández Cambón dejó claro que no se ha actuado en Babilafuente y Castellanos de Moriscos tras la grabación del programa. “Llevábamos actuando con ambas desde hace tiempo y lo seguimos haciendo”, reconociendo que los dos centros han mejorado el déficit de personal que existía. “Queremos que las residencias funcionen bien, no hay afán recaudatorio, intentamos mejorar y subsanar la gestión, evitando su cierre, aunque no sería el primero”, manifestó Fernández Cambón.