Al Pardo, con el debido respeto

No sé quién será el consejero de don Pedro Sánchez en asuntos religiosos, pero si espera ser atendida por la Iglesia la petición para que don Francisco Franco no sea enterrado en La Almudena, creo que ni conoce al clero ni ha leído El Quijote.

Aquellas palabras del caballero andante cervantino “con la Iglesia hemos topado, Sancho” todo el mundo las conoce y hasta somos conscientes de que ni han perdido vigencia ni la perderán. Y esto es así no solo por el deseo de la curia de subordinar las decisiones terrenales a las espirituales, sino por coincidencias político-religiosas del pasado que no pueden caer en el olvido.

Sobre el Franco de mi infancia realizábamos la siguiente pregunta: ¿Quién manda más, Franco o Dios? Y la respuesta profesoral no era, como pueden pensar, “Dios manda sobre todas las cosas”. Eso vino después, pues en la frontera de los años cincuenta-sesenta, por fidelidad extrema, o por miedo, puesto que las respuestas trascendían fuera de las aulas, eran del estilo siguiente: “En España manda más Franco y en el cielo Dios”.

Esto era tal como lo cuento, y el Generalísimo, en agradecimiento a tan alta estima, respondía con nombramientos políticos de sumo agrado para la púrpura eclesial. Así llegó a nombrar director de RTVE a un señor que pasará a la historia, aún vive, porque entre sus obras convirtió en capilla un plató de televisión para curar las almas de los empleados del Ente. Esto no es un invento. Es verídico. Imagínense ustedes que en la actualidad cerraran “Sálvame” y dejaran ese espacio para que Jorge Javier y compañía redimieran sus pecados. Pues lo mismo.

Pero volvamos al asunto de hoy, o sea, al cuerpo incorrupto del Generalísimo en vías del derecho de admisión hacia La Almudena y tratemos de pensar que ese lugar no sea el lugar más idóneo por el acarreo de una peregrinación de nostálgicos. ¿Que lo lleven al Palmar al Palmar de Troya, donde la Iglesia palmariana le hizo Santo?, tampoco queremos eso, parece una impostura, sino que lo entierren en El Pardo junto a su Santa, la señora doña Carmen Polo. Por tanto, negocien bien, que no es fácil y somos pesimistas.

Quizá si el señor Sánchez o su vicepresidenta la señora Calvo trataran el asunto con el Papa Francisco o con el Padre Ángel, por ejemplo, podemos asegurar que pudiera darse un entendimiento, pero el Vaticano es un Estado y, para más enjundia, el Estado con más ministros del mundo, unos ministerios de Dios que no es para tomarlos a broma, y esto tiene como consecuencia que allí se realizan sesudos estudios sobre absolutamente todo y aquel señor, Franco, que entraba en los templos bajo palio y que muchos dieron la vida “por él, por Dios y por España” -esa era la consigna- debe disfrutar de una excelente reputación.

Es más, en un sabio estudio estadístico, aunque puedo asegurar que no fue el Vaticano la fuente de la noticia, se pudo comprobar que las almas que en nuestro país han subido al cielo en los cuarenta años de democracia, respecto a los cuarenta años de Franco, han sufrido un déficit del 62,5 por ciento, y la pérdida es tan importante como para tener la tentación de resucitarlo.

Servidor diciendo estas cosas puede parecer un tipo muy degenerado, pero no, mi vida es una amalgama de buenas enseñanzas religiosas y también de las laicas, pero entre estas últimas se cuelan algunas, muchas, que las tendré que negociar allá arriba, ya que, durante algunos años, esos años que los podíamos llamar unamunianos, hubo días llenos de dudas que no sabía si levantarme con el pie derecho o hacerlo con el izquierdo. Mi más efusiva felicitación a quien no dude y tenga el tema de la trascendencia totalmente solucionado.

Ahora mi esperanza es la de que en la curia haya de todo, es decir, gente con sentido del humor y otros de ceño fruncido; pero los últimos, por favor, que no sean mayoría, pues en cierta ocasión, cuando éstos mandaban, conocí a unos humoristas que se quejaban amargamente porque tuvieron que retirar monólogos del repertorio por los problemas que les creaban los curas y los frailes.