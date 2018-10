La carrera urbana de Vitigudino abandona el V Circuito Provincial porque la Federación pretendía cobrar 350 euros

Jueves, 11 de octubre de 2018

El alcalde no cree que la salida del circuito provincial afecte a la participación

El Ayuntamiento de Vitigudino ha decidido que la Carrera Urbana que se celebrará el próximo sábado esta localidad, abandone el V Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca. El motivo, según ha explicado el alcalde, Germán Vicente, a LAS ARRIBES AL DÍA, se debe a que “la Delegación Salmantina de Atletismo pretendía cobrar 350 euros por acudir a la prueba cuando nunca hasta ahora había cobrado por ese concepto”.

El enfado del regidor por esta cuestión se hacía más que palpable cuando aseguraba que “además nos avisan del cobro a las 13.30 horas de este jueves con puente festivo de por medio”. Además, el mensaje publicado en redes sociales por la Delegación de Atletismo sobre “el daño creado a los organizadores que han visto ocupada esta fecha durante toda la temporada”, así como “el agravio a los participantes dado que esta carrera no será puntuada”, llena indignación al regidor que crítica las formas de “cómo la Delegación de Atletismo promociona el deporte en los pueblos, claro, los pueblos lo ponemos todo, así yo también promociono”.

Sobre los gastos de cronometraje de la carrera, Germán Vicente señala que “ya le pagamos 850 euros a la empresa Orycron Sport para que cronometre y organice, además de ambulancia, Protección Civil, obsequios y señalización del circuito. La Federación solo viene aquí a llevarse el dinero”, sentenció.

La carrera se celebrará tal cual estaba previsto, aunque los participantes no puntuarán para el Circuito Provincial de Carreras Populares, una consecuencia que desde el Ayuntamiento no creen que afecte a la participación “porque se trata de aficionados de verdad al deporte”. Asimismo, lamenta que se haya podido desplazar en el calendario a algún otro municipio, pero Germán Vicente insiste en que “nunca hasta ahora habían cobrado nada por venir, y lo lógico es que hubieran avisado con suficiente antelación y no a una hora y media del cierre del Ayuntamiento antes de que se celebre la carrera”.