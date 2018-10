Antonio Sánchez Martín, Alcalde: “Si hay algún candidato que se quiera poner al frente, le doy paso”

Lunes, 1 de octubre de 2018

CABEZA DEL CABALLO | La Virgen del Rosario presidirá un año más estas celebraciones en las que no faltarán verbenas, vaquillas y los actos religiosos

Las fiestas de ‘Las Madrinas’ de cabeza del Caballo arrancan este fin de semana con una intensa y variada programación, en la que un año más el Ayuntamiento ha pensado en todos los vecinos elaborando un programa con actividades para que puedan disfrutar tanto pequeños como mayores.

Las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario, del 5 al 8 de octubre, darán comienzo la noche del viernes con el tradicional chupinazo, seguido del saludo del alcalde y un convite de sangría y dulces, para terminar con la primera verbena, esa noche a cargo de la orquesta Insignia.

Los más pequeños abrirán la jornada del sábado con un parque infantil donde no faltarán, el tren, el toro mecánico, globos hinchables o los cars, sin olvidar la fiesta de la espuma. Ya por la tarde, habrá un encierro de vaquillas y el no menos esperado desfile de carrozas que estará animado por la charanga ‘La clave’ y ‘El Mariquelo’. Y para seguir con la música, a partir de medianoche, verbena con la orquesta Kronos.

El domingo, día grande de estas fiestas, los actos centrales de la jornada serán los dedicados a la Virgen del Rosario, con la misa en la mañana y por la tarde, la unión de devoción y tradición con el rosario, el baile de la rosca y la actuación del Mariquelo. Tras los actos religiosos, un entretenido partido de pelota a mano para los aficionados a este deporte.

La última jornada festiva será uno de los intensos en actividades; juegos infantiles, el homenaje a los mayores, canción española con ‘La Cordobesa’ y baile, para concluir con el concurso de disfraces y una chocolatada fin de fiestas, aunque aún quedará la jornada del 13 de octubre con la cena de carne de vaquilla y una última verbena.

Antonio Sánchez, alcalde

Después de casi tres años y medio en la Alcaldía de Cabeza del Caballo, Antonio Sánchez se muestra desencantado por la difícil situación en que se ha visto inmerso tras estar casi tres años sin secretario en el Ayuntamiento, una situación difícil de solventar, aunque con voluntad y trabajo ha logrado mantener todos los servicios a sus vecinos.

¿Qué actuaciones del Ayuntamiento destacaría de este último año?

El cierre del frontón, lo hemos hecho con los Planes y se ha acabado de tejar hace unos días. En lo que resta de legislatura intentaremos acabarlo.

¿Solucionado lo del secretario?

Parece que, al menos provisionalmente, la cosa se ha arreglado, aunque seguimos trabajando para que la solución sea definitiva. Hemos conseguido atender todos los servicios a pesar de estar casi tres años sin secretario.

¿Se volverá a presentar?

Es difícil, complicado. Si hay algún candidato que se quiera poner al frente, le doy paso. Porque ahora de jubilado que podía vivir bien, esto es complicarse la vida para salir con los pies fríos y la cabeza caliente.

¿Cómo se presentan las fiestas?

Si no llueve bien, pero confieso que no he mirado el tiempo.

¿Hay alguna novedad?

Excepto los grupos de las verbenas que hemos cambiado respecto a otros años, el resto del programa es muy similar.

¿Qué destacaría de él?

El programa en su conjunto. Cada actividad tiene un público que le gusta, entonces todo es importante.

Que le quiere decir a los vecinos

Pues que espero que el programa sea de su agrado, que se diviertan y que pasen estos días con familiares y vecinos, y que atiendan a los invitados y visitantes como se merecen. Que demuestren que somos un pueblo acogedor y divertido. También les pido su colaboración para que todo salga bien, lo que agradezco de antemano porque sé que lo van a hacer. Que nos divirtamos y respetemos a aquellos que por circunstancias, edad, o enfermedad no pueden hacerlo.

PROGRAMA

5 de octubre, viernes

21.30 Inauguración de las fiestas. Chupinazo, saludo y bienvenida del alcalde. Sangría y dulces para todos los asistentes.

22.30 Exposición ‘Fotografías de antaño II’ (del 5 al 8 de octubre).

00.00 Verbena con la orquesta ‘Insignia’. Después, discoteca móvil ‘Sound 78’.

6 de octubre, sábado

10.00 Parque infantil con la fiesta de la espuma, el tren, el toro mecánico, globos hinchables y cars a pedales.

11.00 Animación con la charanga ‘La clave’.

16.00 Encierro de vaquillas (si las autoridades y el tiempo lo permiten).

21.00 Desfile de carrozas, con la participación de la charanga ‘La clave’ y ‘El Mariquelo’ (con premios para todos los participantes).

00.00 Baile con la orquesta “Kronos”

7 de octubre, domingo

12.00 Misa solemne oficiada por el párroco de la localidad Jesús Alberto Holgado.

16.00 Rosario a la Virgen del Rosario.

17.00 Baile de la rosca y actuación del Mariquelo.

18.00 Partido de pelota:

EDER – JAIO vs TELLITU – KRISTIAN

23.30 Baile con ‘El cuarteto festival’.

8 de octubre, lunes

10.30 Juegos infantiles.

16.00 Homenaje a los mayores.

16.30 Canción española con ‘La Cordobesa’.

18.00 Encierro infantil con carretones.

23.00 Sesión de baile con ’El trío tentación’.

00.15 Concurso de disfraces (con premios al 1º y 2º clasificado).

02.00 Chocolatada para todos los asistentes.

13 de octubre, sábado

21.00 Cena de las vaquillas.

23.00 Sesión de baile.