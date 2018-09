“Hemos hecho un programa de fiestas muy completo”

Martes, 25 de septiembre de 2018

El alcalde lamenta el cierre del colegio del pueblo: “pasar por el parque y no ver a nadie da pena”

José Luis Barajas, alcalde de Tarazona de Guareña, destaca la gran afición taurina de la localidad, lo que lleva al Ayuntamiento que preside a dotar a las fiestas con numerosos festejos taurinos. El primer edil, que no descarta volver a presentarse a las elecciones municipales, valora de forma positiva una gestión hecha “a base de esfuerzo y trabajo”.

¿Qué es lo más destacado del programa de fiestas que han elaborado?

Este año hay dos encierros por la noche, es la novedad. Siempre hacíamos uno. Creo que hemos hecho un programa muy completo.

Los festejos taurinos están muy presentes en el programa de fiestas. Hay mucha afición en Tarazona de Guareña, ¿no?

Exactamente. Aquí es toros, toros y toros, porque hay mucha afición. Si nos acompaña el tiempo, acude mucha gente a Tarazona de Guareña.

Las fiestas, con la paella, tienen un carácter solidario

Sí. Llevamos tres años colaborando con PYFANO, desde que soy alcalde.

Unas palabras para sus vecinos con motivo de las fiestas…

Quiero darles las gracias. Como alcalde escucho a todo el mundo y hago lo que puedo. Estoy para trabajar por el pueblo. Espero que pasen unas buenas fiestas y que salga todo bien, que no haya cogidas.

Queda menos de un año para las elecciones municipales, ¿qué valoración hace de la legislatura?

La valoración es positiva. A base de esfuerzo y trabajo hemos hecho calles, hemos arreglado la carretera, damos trabajo a la gente… Hay mucha gente que está en el paro y nos gustaría dar más trabajo.

En el tiempo que queda hasta las elecciones, ¿qué retos tiene previsto afrontar?

Ha quedado un kilómetro y medio de carretera y estoy luchando para que lo arreglen. Pensaremos algo para los jóvenes. Tenemos en proyecto hacer unas piscinas, si podemos.

La despoblación será uno de los principales problemas de su pueblo

La gente se va del pueblo y eso es lo que nos está matando. Este año ya no tenemos colegio, los cuatro niños que estaban se han ido a Cantalapiedra. El no tener colegio en un pueblo es penoso. Pasar por el parque y no ver a nadie da pena. Hay que luchar para que la gente se quede en el pueblo.

¿Se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales?

No lo sé. A lo mejor me vuelvo a presentar, no lo descarto.

Para ver el programa de fiestas de Tarazona de Guareña, pinche aquí.