Una mirada de cine a Brasil y España a través de 10 premiados directores

El Centro de Estudios Brasileños acoge la doble presentación del libro ‘Cine desde las dos orillas: directores españoles y brasileños’ y de la nueva edición del Congreso Internacional Historia, Literatura y Arte en el Cine Español y Portugués

“Recoger y analizar la trayectoria fílmica de diez directores de cine”, españoles y brasileños premiados por los Goya y Grande entre los años 2010 y 2014. ‘Cine desde las dos orillas: directores españoles y brasileños’ es un libro, en palabras de María Marcos Ramos, editora del libro y directora del CIHALCEP2019 que ha sido presentado este martes en el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, “para acercarse a un director en concreto” o “para trazar similitudes y analizar qué se premia en cada uno de los países”.

Así, añadió, “en España hay una gran repercusión por el cine de género negro, con Alberto Rodríguez (La isla mínima) y Enrique Urbuzu (No habrá paz para los malvados) entre los directores premiados; y en el cine brasileño hay una aproximación a un cine más social y realista, casi cercano a la línea documental”. Un libro, en definitiva, para “estudiar la historia de cada país, el aquí y el ahora” a través del cine, y que tendrá continuidad con el análisis de la trayectoria de los directores ganadores de los dos premios entre 2015 y 2018“.

Los 10 directores incluidos en el libro son José Padilha, David Trueba, Selton Mello, René Sampaio, Breno Silveira, Enrique Urbizu, Anna Muylaert, Agustí Villaronga, Alberto Rodríguez y Juan Antonio Bayona.

Congreso Internacional Historia, Literatura y Arte en el Cine Español y Portugués

María Marcos ha estado acompañada de Josmar de Oliveira Reyes, profesor de la Universidade do Vale do Rio do Sinos y autor de uno de los capítulos del libro; e Ignacio Berdugo, director del Centro de Estudios Brasileños, en un acto en el que también se ha presentado la V edición del Congreso Internacional Historia, Literatura y Arte en el Cine Español y Portugués-CIHALCEP2019, con el apoyo de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese.

Esta nueva cita tendrá lugar en Salamanca entre los días 26 y 28 de junio de 2019, y su objetivo es, de nuevo, lograr la máxima calidad científica de las propuestas de investigación que durante tres días se debatirán en Salamanca, gracias a la participación de investigadores de prestigio y a un riguroso proceso de selección de comunicaciones.

La literatura, la historia y el arte vinculados al cine en español y portugués serán los ejes temáticos del Congreso que, en la pasada edición reunió a más de 200 investigadores nacionales e internacionales.

Las propuestas de comunicación deben enviarse antes del 28 de febrero de 20109, a la siguiente dirección: comunicaciones.cine@usal.es y la plantilla puede descargarse en la página web www.cebusal.es