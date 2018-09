El Salamanca UDS podrá fichar un sustituto para Pumar

Martes, 25 de septiembre de 2018

El club charro podrá firmar a un jugador que se encuentre sin equipo o que milite en la competición española al sufrir el gallego una lesión de larga duración

La lesión sufrida por Fernando Pumar frente al Unión Adarve ha hecho pasar al jugador gallego por el quirófano y le mantendrá alejado de los terrenos de juego de seis a ocho meses, prácticamente la totalidad de la temporada. Una baja muy sensible para el Salamanca CF UDS que ve como pierde a un hombre importante en el lateral izquierdo.

Sin embargo, la lesión de larga duración de Pumar permitirá al club charro firmar a un jugador que se encuentre sin equipo o que milite únicamente en la competición española. Siempre que el Salamanca CF UDS notifique la lesión y solicite la inscripción de un jugador que cumpla con esas características.

Según el reglamento de la RFEF, “dicha solitictud deberá obrar en la liga al termino de los veinte días naturales posteriores a la fecha que se produce el hecho causante de lesión. Podrían extenderse días naturales por parte de la Comisión Médica. Una vez concedida, el club dispone de quince días para presentar la documentación del nuevo jugador siempre y cuando el dicho procedimiento no requiera la expedición del Certificado de Transferencia Internacional (CTI). Es decir, no se podrán fichar jugadores fuera de España. Solo futbolistas en paro o que militen en la competición española. Transcurrido ese plazo de quince días la autorización quedará sin efecto no siendo posible incorporar a nadie”.

Suena Iñaki Sáenz como sustituto

Uno de los jugadores que cumple los requisitos para fimar por el Salamanca CF UDS y ocupar la plaza de Pumar es Iñaki Sáenz Arenzana (30 años), ex de Tenerife y Racing de Santander (entre otros), y que actulamente se encuentra sin equipo.

El jugador se encuentra libre después de que el pasado junio finalizase el contrato que le unía al C.D. Tenerife. Con los canario ha disputado dos temporadas en las que ha jugado un total de treinta y nueve partidos y un play off de ascenso a Primera División.