‘Canción de las copas de vino’, poema de Alencart hecho canción por intérprete y tuna chilena

Jueves, 20 de septiembre de 2018

Héctor ‘Titín’ Molina estuvo en Salamanca entre 1999 y 2004, en cuya Universidad obtuvo el doctorado en Filosofía y Antropología Cultural, con una tesis sobre los cantos orales del pueblo mapuche. Ahora vuelve a una ciudad que lleva muy entrañada, y lo hace componiendo e interpretando varias canciones para celebrar el VIII Centenario de la Usal dentro del XXI Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que se celebrará del 15 al 18 de octubre próximo.

Para ello, acaba de lanzar el video promocional de ‘Canción de las copas de vino’, un poema de Alfredo Pérez Alencart, poeta de referencia para él, profesor de la Universidad de Salamanca y colaborador de SALAMANCArtv AL DÍA. Es la segunda versión que hace de la misma, ahora con los integrantes de la Estudiantina de la Chimba, también de Chile. Y explica cómo fue su conocimiento del tema: “En 2001 Alencart me habló de unas letras que había escrito al final de su primer año salmantino, allá por 1986. Se las pedí y quedé encantando con ‘Canción de las copas de vino’, un himno o declaración de amor a la ciudad que lo había acogido. Y yo me sentí identificado. En 2002 le pusimos música y la canté con los músicos salmantinos José Luis Hontiveros, Ángel Serrano y Pedro Ospina, con los que tocamos en el Savor, el Berlín, El Moderno y tantos lugares universitarios y bohemios. Los poemas de Alencart me acompañaron durante mi doctorado salmantino”.

Molina reconoce que, con los amigos de la Chimba, ha querido rendir un homenaje a la ciudad y a la Universidad que tanto le llenaron vital y académicamente. Molina ha musicalizado la poesía de Pablo Neruda, Pablo de Rokha, Rimbaud, Steven White, Jesús Hilario Tundidor, Nicanor Parra, Elikura Chihuailaf, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Violeta Parra, León Felipe, Alfredo Pérez Alencart, José Ledesma, Juan Ruiz Peña o César Soto, entre otros. En 1991 ganó el prestigioso Festival de Viña del Mar, en su sección folclórica. Tiene editados quince discos y ha actuado en escenarios de Chile, Escocia, Argentina, Brasil, Inglaterra, Italia, Suecia, Francia, Dinamarca, Estados Unidos, Perú, Alemania y Portugal. También ha dirigido varios programas culturales en la radio y televisión de su país.

ENLACE PARA ESCUCHAR LA CANCIÓN