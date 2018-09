No es nada nuevo y lo peor es que lo saben

Rubén Cuéllar

Activista por los Derechos Humanos

Que en Alemania se haya producido una filtración de orden de arresto policial a grupos de extrema derecha y neonazis en la última oleada de manifestaciones racistas y xenófobas no debería sorprendernos teniendo en cuenta la dejadez e inoperancia policial, y por tanto institucional, de las autoridades alemanas con respecto a la investigación de los crímenes de odio que desde principios de milenio se vienen produciendo en el país germano. No solo la investigación es un problema que va en aumento, también la protección de inmigrantes y refugiados contra ataques de índole racista y xenófoba. En 2016 Amnistía Internacional denunciaba el desinterés alemán en hacer frente a estos delitos tras el ataque sufrido en un albergue de solicitantes de asilo por parte de grupos neonazis, no siendo un caso aislado en lo que va de milenio, como así lo documenta la ONG en un informe donde también crítica la falta de rigurosidad y lo laxo de las investigaciones en torno a los crímenes cometidos por el grupo Clandestinidad Nacionalsocialista.

Tratar como chivo expiatorio a los inmigrantes y refugiados no es nada nuevo. En contextos de crisis económica, crispación política y social donde el Estado (cada más débil por la creciente e incontrolada desregularización económica y financiera, y la difuminación de fronteras consecuencia de la globalización) se ve incapaz de dar una respuesta a las demandas ciudadanas, surgen los grupos agoreros, y cuando no las propias instituciones, echando la culpa a los últimos que llegaron. En caso de que sean las instituciones conscientemente, el ejemplo paradigmático sería Hungría y los países del eje de Visegrado, o si el caso es una también peligrosa inconsciencia (quiero creerlo así) como el caso alemán, podemos hablar de racismo o xenofobia institucional. A través de manipulaciones, enunciados reducidos a los mas absurdo e incluso mentiras, movimientos y partidos antiinmigración no han dejado de crecer electoralmente en el último lustro. En el caso alemán, Alternative fur Deustchland (AFD), el partido de extrema derecha que encabeza institucionalmente este discurso, parece haber dado abrigo a estos nuevos movimientos, que, si antaño eran minoritarios, ahora campan a sus anchas, con la, de nuevo, inconsciente o consciente connivencia de las autoridades alemanas, como ocurrió en la manifestación de Chemnitz hace escasas semanas donde los efectivos policiales se vieron sobrepasados por la magnitud de la masa manifestante en una falta de previsión inexplicable.

No puedo reducir este articulo de opinión a manifestar que el racismo institucional y el resurgimiento de grupos neonazis en Alemania es un fenómeno espontaneo. Como antes indiqué suelen surgir en etapas de recesión y/o depresión económica (cosas de este “maravilloso” sistema económico). Estas suelen afectar de lleno a las clases trabajadoras, populares,… llámenlas como quieran, pero aquellas en las que la renta media no están a la cabeza de las más abundantes del país. Esto ocurre más agudamente en las regiones alemanas que se encontraban en el territorio de la antigua República Democrática de Alemania. Estas clases suelen sentir con mas facilidad el desencanto con el Estado, que les ignora en favor del poder del capital y financiero (si no que se lo digan a la banca española). La situación por lo general es aprovechada por grupos minoritarios para atraer socios y votantes con mas facilidad, apuntando al creador de sus males a los últimos de la fila.

Este issue (que podríamos traducir como tema, asunto, problema, preocupación) escala puesto en la agenda política y mediática de manera que los partidos que no son antinmigración se ven arrastrados por la inercia de los que sí lo son, y viran su propuesta migratoria hacia postura mas regulativas de la inmigración, cuando no directamente xenófobas como así lo atestigua el ensayo de Joost Van Spanje sobre el contagio que los partidos antinmigración a otros partidos. Como ejemplo tenemos el reciente surgimiento de una asociación liderada por sectores del partido alemán Die Linke (la Izquierda), del partido socialdemócrata (SPD) y de Los Verdes (Die Grunen) que apelan directamente al votante de la AFD que se siente abandonado por las instituciones con un discurso que mezcla la cuestión social con propuesta de inmigración más restrictivas.

Dejando de lado el contexto electoral, Alemania ha tenido tiempo de sobra para abordar de forma estructural los problemas de inoperancia policial e institucional para impedir la proliferación de los grupos nazis que hoy campan a sus anchas por las calles de las ciudades alemanas. Es necesario abordar la cuestión con un plan integral amplio que aglutine unas políticas públicas que den solución a la cuestión social y que a su vez cumpla con los Derechos Humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas así como con el Derecho internacional al que el Estado alemán está obligado a cumplir.