Las trabas

Para que sirva de mayor divertimento a los que asistimos al espectáculo en los medios televisivos de la tesis doctoral del señor Sánchez, el señor Marhuenda reconoce que quizá reúna los requisitos pero es una tesis mediocre (nadie sabe qué pensará del señor Marhuenda el tribunal que dio la calificación de cum laude) y el señor Inda terminará por quemarse las pestañas en su intento de descubrir algo sucio, y hasta puede que presuntamente baje a los cuadernos de guardería de don Pedro, que algo encontrará seguro.

Si según la Constitución cualquier español puede ser presidente de Gobierno, ¿a qué viene tanta remasterización para ejercer la política? Una licenciatura ya se valoraría en positivo.

Nuestros políticos no se quieren dar cuenta, en este y otros asuntos, que lo que realmente molesta a los españoles es la mentira, el resto le trae sin cuidado. Pablo Iglesias el viejo era obrero y lo único que el pueblo le hubiera recriminado en el ejercicio de la política hubiera sido que no defendiera a los trabajadores.

Es verdad que hoy estamos en otro nivel, y el político, sin abandonar su ideología de partida, debe estar preparado para hacer política en un punto intermedio entre los que le votaron y los que no, de ahí el valor del centro. Por ello, y las encuestas lo reflejan, muchos ciudadanos se han alegrado de que el presidente del Gobierno sea doctor en Economía, y, aparte, contar en el Ejecutivo con una aplastante mayoría de mujeres muy preparadas e intelectuales de gran nivel como Borrell, Grande-Marlaska, Pedro Duque, etc.

Pero, por lo que se ve, no basta con que se rectifique en lo del gol que le metieron por la escuadra las meretrices, ni que se exhuma al generalísimo Franco o se le resucite de soldado o cabo si hiciera falta, todo es una reprobación constante por parte de la oposición. Para algunos, este Gobierno está abocado sí o sí y de manera urgente a la convocatoria de elecciones y, si no es así, que el ciudadano español siga en el limbo esperando soluciones.

No obstante, cada grupo tendrá que retratarse en los temas en curso y esta circunstancia tiene su peligro. Por ejemplo, esto es de ultimísima hora, el presidente del Gobierno propondrá en las Cámaras una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos de los cargos públicos, excepto para jueces, fiscales y la Casa Real.

Si se lleva adelante, no afectará a aquel desnudo, no sabemos sin tan ético como un máster de regalo, con el que Rivera arribó a la política y se dio a conocer hace años, pero en el caso de Casado, quizá lleve a la derecha a tener que mover banquillo. Y, ojo, en este último extremo el Partido Popular también tendrá que cambiar de posicionamiento y compartir espacio con Ciudadanos, ya que Soraya no cae nada mal en el centro derecha.

Pero ustedes tranquilos, señores políticos, que los dos grandes problemas del pueblo, con los que les entretienen, son el GH VIP o la meta del Madrid, que unos apuestan por Keylor y otros por Courtois.