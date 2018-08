Amplio programa deportivo con 16 actividades durante todo el mes de septiembre

Programación deportiva completa Torneo de balonmano playa Día: 1 de septiembre Horario: 10’30 a 14’00h. Instalación: Complejo Deportivo Municipal La Cerrallana. Piscinas Municipales Club Organizador: C. P. Bejarano de Balonmano Información e Inscripciones: cpbejaranobm@yahoo.es Participantes: Partidos de equipos de diferentes categorías. Final de la 9ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Talavera de la Reina-La Covatilla Días: 2 de Septiembre. Horario: A partir de las 15’30 h. Lugar de celebración: recorrido urbano por las calles Ronda de Viriato, Olivillas, Colón, Plaza de España, Avenida Fernando Ballesteros y Carretera de Salamanca. Información de la actividad: Actividades del PARQUE VUELTA una vez finalizada la carrera en C/ Zúñiga Rodríguez y Pza. de Santa Teresa. VII Trofeo de Fiestas y Ferias de septiembre 2018 de pesca de salmónidos ‘Memorial José Luis García’ Días: 2 de Septiembre. Horario: De 8’00h. a 20’00h. Lugar de celebración: Escenario Deportivo Social de Tormes, en la localidad de Fresno-Alhándiga Club Organizador: C.D. de cazadores y pescadores Peña de la Cruz Información de la prueba: www.clubdeportivopeñadelacruz.es XXV Subida Charra-Sierra de Béjar de automovilismo de montaña Día: 15 de Septiembre. Hora: 15’00h. Lugar de celebración: Carretera de acceso a la Estación de Esquí SIERRA DE BÉJAR-LA COVATILLA Club organizador: Escudería Ordemots Información de la prueba: www.ordemots.com Encuentro de escuelas de baloncesto Béjar-Salamanca Día: 21 de septiembre Horario: De 17’00 a 21’00h. Instalación: Pabellón Municipal de Deportes Antonio Sánchez de la Calle Club Organizador: C. D. Baloncesto Béjar Información e Inscripciones: alber_y_to@hotmail.com y Whasts App: 628254305 Participantes: Equipos de las diferentes categorías de ambas Escuelas. III Encuentro Intergeneracional de Baloncesto Día: 22 de septiembre Horario: De 9’00 a 13’30h. Instalación: Pabellón Municipal de Deportes Antonio Sánchez de la Calle Club Organizador: C. D. Baloncesto Béjar Información e Inscripciones: alber_y_to@hotmail.com y Whasts App: 628254305 Participantes: Partidos de equipos de Categorías, Junior, Cadete. Partido entre los equipos de la Liga Día: Perfumerías Avenida & C.B. Cáceres Exhibición cursillo de Trial Bici Día: 22 de Septiembre. Hora: A partir de las 16’00h. Lugar de Celebración: Plaza Mayor. Club Organizador: C.D. OUT ZONE Información e inscripciones: info@outzone.es Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar Día: 22 de septiembre Horario: De 17’30 a 20’45h. Instalación: Centro de Ocio C/ Mansilla Club Organizador: C. D. de Ajedrez Béjar Información e Inscripciones: clubdeajedrezbejar@gmail.com; y Tfno.: 686568909 Participantes: Categorías, Absoluta e Infantil. Encuentro de convivencia de balonmano Día: 23 de septiembre Horario: Instalación: Pabellón Municipal de Deportes Antonio Sánchez de la Calle Club Organizador: C. P. BEJARANO DE BALONMANO Información e Inscripciones: cpbejaranobm@yahoo.es Participantes: Partidos de equipos de diferentes categorías pertenecientes a los Clubes, Polideportivo Bejarano de Balonmano, C.D. Zamora y C.D. Mérida XVI Torneo Nacional de Tenis Federado ‘Virgen del Castañar’ Días: 22, 23, 29 y 30 de Septiembre. Horario: Según Cuadrante de participación. Lugar de celebración: Pistas de Tenis del Complejo Deportivo Municipal La Cerrrallana Club Organizador: C.D. Tenis Bejar Información e Inscripciones: www.ctbejar.com; club@ctbejar.com; XVI Torneo Nacional de Tenis No Federado Virgen del Castañar Días: 22, 23, 29 y 30 de Septiembre. Horario: Según Cuadrante de participación. Categorías: Lugar de celebración: Pistas de Tenis del Complejo Deportivo Municipal La Cerrallana Club Organizador: C.D. Tenis Bejar Información e Inscripciones: www.ctbejar.com; club@ctbejar.com; XVI Torneo de Pádel Virgen del Castañar Días: 28, 29 y 30 de Septiembre Categorías: Instalaciones: Pistas de Pádel del Complejo Deportivo Municipal La Cerrallana Club Organizador: C.D. Pádel Béjar Información e inscripciones: www.ctbejar.com; club@ctbejar.com; Campeonatos bejaranos de Atletismo Ferias de Septiembre 2018 Día: 29 de Septiembre. Hora: A partir de las 16’00h. Categorías: Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Absoluta y Veteranos. Instalación: Pistas de Atletismo de las Instalaciones Deportivas Municipales Roberto Heras Club Organizador: Club deportivo de atletismo bejarano ‘Embutidos Montemaryor’ Información e Inscripciones: El día de la prueba a partir de las 15’30H. En el lugar de la competición. Trofeo de Ferias de Septiembre de Fútbol Sala Día: 29 de Septiembre. Hora: De 11’00 a 20’00h. Categorias: Pre-benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil Mixto. Instalación: Pabellón municipal de deportes Antonio Sánchez de la Calle. Club Organizador: C.D. Vetonia Información e Inscripciones: X Marcha de San Miguel Día: 30 de Septiembre. Hora de salida: 9’30h. Lugar de salida: Plaza de Santa Teresa Clubes Organizadores: C.D. Grupo Bejarano de Montaña. Información e Inscripciones: grupobejarano@hotmail.es; y antes del inicio de la actividad en el lugar de salida. IV Critérium Ciclista Moisés Dueñas y Copa de Escuelas de Ciclismo Día: 30 de Septiembre. Hora: A las 10’00 salida del Critérium Ciclista . A partir de las 13’00 h. carreras de las diferentes categorías de las Escuelas de Ciclismo Categorias: Critérium: Cadete, Junior, Sub-23, Élite y Máster 30, 40, 50 y 60. Escuelas: Promesas, Principiantes, Alevines e Infantiles. Instalación: Club Organizador: C.D. Moisés Dueñas