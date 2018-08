El pleno ratifica la donación a Justicia del solar para construir los juzgados

Martes, 28 de agosto de 2018

No sin controversia, el pleno municipal aprobó por unanimidad la ratificación del acuerdo de 2007 por el que el Ayuntamiento de Vitigudino donó al Ministerio de Justicia el solar adyacente a la Casa Consistorial para construir los nuevos juzgados, proyecto que ya ha sido remitido al Ayuntamiento y que se encuentra a la espera de tener un director de obra, informó el alcalde de Vitigudino, Germán Vicente, durante la celebración este martes de la sesión ordinaria del pleno.

En este punto, la oposición exigió que se incluyera una cláusula por la que de destinarse estos terrenos a otro fin, pasasen a propiedad del Ayuntamiento, sugerencia del portavoz del PP, José María Herrero, y que también recogió la portavoz de Ciudadanos, Patricia Rodríguez, una sugerencia que no cabía una vez que el punto trataba de la ratificación de un acuerdo anterior vigente en tanto que el Ayuntamiento no requirió su nulidad a pesar de que el Ministerio incumpliera el acuerdo al haber trascurridos cinco años sin que se materializasen las obras que ahora todo indica se llevarán a cabo, cuestión que explicaron el alcalde y la secretaria municipal. Así que el punto se aprobaba por unanimidad.

También por unanimidad se aprobó una moción presentada por el Grupo Socialista por la que se instará a las instituciones pertinentes a que se considere de forma permanente el servicio de inspección técnica de vehículos (ITV), actualmente de periodicidad quincenal. La moción fue presentada ante las quejas formuladas por talleres de automóviles y usuarios como consecuencia de la demora y tiempo que conlleva pasar la ITV, lo que motiva –entre otras cuestiones- la circulación de vehículos con la inspección caducada, viéndose obligados los conductores a poner en riesgo la seguridad vial.

La oposición apoyó el cambio de las normas de la parcela del matadero

Sin embargo, mayor fue el debate en el punto primero, la aprobación de tres actas anteriores del pleno. Los dos grupos en la oposición, PP y C’s, y el no adscrito Antolín Alonso, que reclamaron la trascripción en las actas de aquellas intervenciones que motivan el sentido de su voto en cada uno de los puntos. A este respecto, la secretaria señaló que el acta recoge un resumen sucinto de abordado en las sesiones, además de los acuerdos adoptados y el voto emitido por cada uno de los concejales, así que fueron aprobadas solamente por los cinco miembros presentes del equipo de Gobierno, pues estuvo ausente la edil Tania Bernal.

Con el voto de calidad del alcalde se aprobó la modificación puntual de las normas urbanísticas de los terrenos del campo de futbol viejo, espacio que con la nueva recalificación podría albergar actividades distintas a las deportivas. La oposición votó en contra, según explicaron sus portavoces, por haber permanecido al margen de este trámite, afirmación que rechazó el alcalde al recordar la aprobación inicial llevada a pleno en abril pasado y en varias comisiones informativas. Una vez adoptado este acuerdo definitivo, el expediente será elevado a la Comisión Territorial de Urbanismo para su aprobación, “si procede”, recordó el alcalde.

Con más apoyo se aprobó la modificación puntual de las normas para la parcela donde se ubica el matadero y que ha sido solicitada por Cuperal. Salvados todos los informes preliminares, el acuerdo será sometido a información pública, para la presentación de alegaciones, por un plazo de dos meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Aunque Alonso pidió un informe a Secretaría, todos apoyaron la propuesta a excepción de la edil de C’s, que se abstuvo en la votación.

Planes provinciales y camino de acceso al polígono agroalimentario

Otro de los acuerdos adoptados hizo referencia a la contratación de obras de los Planes Provinciales con un presupuesto superior a 40.000 euros, propuesta que afecta a dos actuaciones, una que consiste en obras de urbanización en las calles que circundan la Casa Consistorial (Vidal González y plaza de la Torre), y obras en las calles del Convento, Ramos del Manzano y camino de Guadramiro en la pedanía de Majuges. El acuerdo contó con los votos del PSOE y de Antolín Alonso, absteniéndose PP y C’s por no haber participado en la decisión de las obras a cometer.

El equipo de Gobierno sacó adelante en solitario la aprobación de la Cuenta General 2017, punto en el que el PP reprochó al alcalde que en lo discurrido de legislatura no se haya aprobado ningún presupuesto de los ejercicios 2016, 2017 y 2018. El regidor encajó la crítica no sin argumentar las dificultades encontradas a su llegada al Ayuntamiento, con varias cuentas generales sin aprobar, cambios en la Secretaria y la ausencia durante meses de interventor, además del tiempo que ha restado a la secretaria actual la resolución a los recursos presentados por la oposición. Así pues, una vez resueltos estos temas, según Germán Vicente, animó a la secretaria a centrarse en esta tarea en los próximos meses, aunque la interventora no se mostró muy de acuerdo con las afirmaciones del regidor.

Por el contrario, la Corporación aprobó por unanimidad la solicitud de los funcionarios municipales de una subida del 0,25% de sus salarios de acuerdo a la sugerencia del Ministerio de Hacienda para que los funcionarios recuperen poder adquisitivo tras los recortes, una subida que puede variar entre el 20 y el 40%.

La edil de C’s se abstuvo en el crédito a la Caja de Cooperación Local

También en solitario, el equipo de Gobierno sacó adelante la solicitud de un crédito de 100.000 euros a la Caja de Cooperación Local de la Diputación Provincial para financiar la aportación municipal a la obra de asfaltado del camino que comunica la carretera de La Fuente de San Esteban con el polígono agroalimentario, proyecto financiado al 50% con la Diputación. El plazo de amortización será de diez años y tiene un interés, en concepto de tasa, del 1%. PP y Alonso votaron en contra, mientras que C’s se abstuvo, dejando en solitario a los cinco ediles del PSOE.

El último punto sometido a debate para su aprobación fue rechazado tras que el equipo de Gobierno se quedara en minoría al tenerse que ausentar de la sesión el concejal socialista Javier Muñiz, que hubo de abandonar la sesión tras sentirse indispuesto. Este trataba de una modificación presupuestaria para trasladar a otras partidas las adscritas al Organismo Autónomo de Desarrollo Local y al Patronato de la Vivienda, órganos que han sido liquidados y que al mantenerse los presupuestos prorrogados, se mantienen las antiguas partidas aunque no estén vigentes. La ausencia de Muñiz dejó en minoría al equipo de Gobierno, lo que aprovechó la oposición para que la propuesta fuera rechazada.