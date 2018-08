La Ludoteca publica el viernes la lista de admitidos para el nuevo curso 

Martes, 28 de agosto de 2018

GUIJUELO | El plazo de matrícula tendrá lugar del 3 al 7 de septiembre para todos los admitidos

La Ludoteca Municipal Ludoguay publicará el próximo viernes la lista de los admitidos para el próximo curso 2018/2019. El servicio recibió más de un centenar de solicitudes.

El próximo viernes, 31 de agosto, se publicarán la lista de admitidos al nuevo curso de la ludoteca de Guijuelo. El plazo de matriculación se llevará a cabo del 3 al 7 de septiembre. El horario para formalizar la inscripción será de 10,00 a 14,00 horas. El curso se extendera desde el 17 de septiembre de 2018 y el 21 de junio de 2019 contará con las actividades habituales de la Ludoteca.

Además de los habituales juegos, talleres, fiestas y propuestas desde la Ludoteca, se cuenta con varios servicios adicionales. El de Canguritos: que sin coste adicional sirve para que los niños de la Ludoteca se desplacen a otras actividades del Centro Cultural acompañados por un monitor; o Solo en Casa, del que pueden hacer uso tanto los socios como los no socios pagando un pequeño suplemento y que sirve para acudir a la ludoteca de forma puntual. A ellos se sumará este año el servicio gratuito de préstamo externo de juguetes.

La cuota mensual para asistir mas de dos días a la semana es de 35 euros para empadronados mientras que para los no empadronados el precio se incrementa hasta los 50 euros. Para aquellos que solo quieran ir dos días a la semana el precio es de 25 euros mensuales para empadronados y 40 euros para no empadronados. Además habrá precios especiales para los meses de septiembre y junio. En el caso de los socios que van más de dos días a la semana, los empadronados pagarán 25 euros al mes y los no empadronados 40 euros, es decir 10 euros menos que el resto de mensualidades. Para los que van dos días a la semana el precio para septiembre y junio quedaría en 15 euros para empadronados y 30 para no empadronados. El coste de matrícula será de 10 euros para todos los casos.