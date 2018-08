Misión cumplida para la gran familia del Divierteatro

Sábado, 25 de agosto de 2018

A la hora de publicarse esta información -primera hora de la tarde del sábado-, el Divierteatro de la Feria de Teatro 2018 ya es historia. Durante la mañana sabatina se desarrolló en las Plazuelas del Buen Alcalde y del Conde la 4ª y última sesión del programa, que estuvo precedida por la realización de las clásicas fotos de familia de todos los que han tenido algo que ver en el mismo.

Este año, la sesión de fotos fue un poco ‘diferente’ a lo habitual, debido a la gran ‘jaima’ que ha envuelto la fuente de la Plazuela del Buen Alcalde, por cuyo vaso se solían repartir los miembros del Divierteatro. Como alternativa, se optó por colocar unos cuantos bancos para establecer varias alturas.

Además de esas grandes fotos de grupo, hubo otras de pequeños grupos, o por sectores (monitores, equipo de apoyo, polivalentes, integrantes del Palabreando, etc.), en la Diviertaquilla, delante del gran mural creado por Fernando Fonticoba a partir de la imagen gráfica diseñada por Leticia Delgado inspirada en el icónico We Can Do It!, un cartel de propaganda de Estados Unidos de la época de la 2ª Guerra Mundial.

Precisamente, los jóvenes imitaron el gesto de la mujer del cartel en varias de las fotografías. Asimismo, unos cuantos de ellos también se hicieron una foto especial con el actor y director irlandés Denis Rafter, que ha vuelto a formar parte de esta gran familia.

En esta ocasión, el Divierteatro ha contado con más de un centenar de jóvenes: 70 de ellos han ejercido como monitores (al tener ya los 18 años cumplidos), mientras que otros 34, de 16 y 17 años de edad, han integrado el equipo de apoyo. El evento ha estado coordinado por un equipo profesional de ocho personas liderado por Miriam Hernández, y además han participado doce mujeres profesionales de las Artes Escénicas (la mayoría de Castilla y León).

Entre los jóvenes mirobrigenses involucrados en el Divierteatro destaca David Manchado, que acumula 18 ediciones como monitor (es decir, ya estaba participando en el mismo cuando no habían nacido los integrantes del equipo de apoyo), aunque ejerciendo en la actualidad como polivalente (por ejemplo, como auxiliar de sala). David Manchado se ha quedado en solitario al frente del ranking de veteranos tras no poder formar parte este año de la familia del Divierteatro Nerea Rodríguez, que acumulaba el mismo número de Ferias.

La sesión de fotos estuvo presidida por el buen ambiente, animándose a disfrazarse acto seguido varios jóvenes mientras que otros estuvieron peloteando un poco antes de abrir por última vez las puertas de la Plazuela del Buen Alcalde.