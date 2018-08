Agotadas las entradas para 17 de las representaciones de pago de la Feria

Sábado, 18 de agosto de 2018

La venta de entradas para la Feria de Teatro que comenzará el próximo martes sigue avanzando a buen ritmo, incluso un poco mejor de lo habitual. Según explica el director de la Feria, Manuel Jesús González, en la tarde del viernes ya se había vendido el 80% del aforo total de pago, una cifra que se suele alcanzar en la jornada inaugural de la Feria.

Hay que apuntar que cada año se acaba vendiendo o el 100%, o una cifra muy cercana (97-98-99%), algo que tiene su mérito ya que se ponen a la venta más de 5.000 entradas, cuyos precios oscilan entre los 4 y los 6 euros de los espectáculos para niños, y entre los 5 y los 11 euros de los espectáculos para adultos. Traducido a la programación, en la mañana del sábado ya se habían agotado las entradas para 17 de las representaciones de pago programadas, quedando de este modo billetes para un total de 20, aunque en algunos casos quedan muy pocas.

En lo que se refiere al bloque infantil de las mañanas, están agotadas las entradas para los 4 espectáculos programados en la Sala Esmark a las 12.30 horas: Clownbatientes, Cuentos en verso para niños perversos, Agallas y Perdida en el Bosque, que también ha agotado las entradas para su pase de la tarde del sábado a las 19.30 horas.

En lo que respecta a los bebécuentos del Espacio en Rosa, ya no hay entradas para los espectáculos La Luna en el jardín y La Granja, quedando únicamente para Nidos, que se representará el viernes. Por último, de los espectáculos de las 11.00 horas en el Teatro Nuevo están agotadas para Las 4 estaciones...ya no son lo que eran, y quedaban muy pocas en la mañana sabatina para De la punta a la tuerca. Quedan algunas más para las citas del miércoles, Hoy me siento..., y del viernes, Adiós Peter Pan.

De la emblemática cita de las 18.00 horas en el Teatro Nuevo, están agotadas las entradas para La cueva de Salamanca, y a última hora de la mañana del sábado quedaban muy pocas para las citas del jueves, con La Osadía, y el viernes, con Qué pasó con Michael Jackson. Sí quedan algunas más para el miércoles, con Viriato, y el sábado, con No hay burlas con el amor.

De la franja de las 20.00 horas en el Espacio Afecir, únicamente está agotado el papel en estos momentos para la cita del primer día con Traidor. Asimismo, hay entradas para los dos pases de Calor en el novedoso emplazamiento de pago en la pista de Bolonia.

De las citas de las 22.00 horas en la Sala Esmark, ya no hay entradas para el jueves, cuando se representará Violeta, y el viernes, cuando se podrá ver Memoria de cenizas. Un hereje en la Europa de Carlos V. Por último, de la gran cita nocturna en el Patio de Los Sitios, se han agotado las entradas para los espectáculos de miércoles, jueves y viernes. Curiosamente, quedan todavía para las dos citas que siempre suelen ser más especiales en Los Sitios, la del primer y último día.

Por último, para el novedoso espectáculo de madrugada en El Porvenir/Centro Social Aldea, Soy un triunfador, ya quedan pocas entradas disponibles. A continuación presentamos la relación de espectáculos para los que quedan entradas, que se pueden comprar de forma continua en www.feriadeteatro.com, en el Teatro Nuevo del lunes al sábado de 12.00 a 14.00 horas y una hora antes de cada espectáculo, y en la tienda de DT Informática el lunes 20 de 17.00 a 20.00 horas.

De esta relación quedan fuera las obras ‘callejeras’ de pago Felicia, la mujer sin cabeza y Microteatro, cuyas entradas se adquirirán en los mismos lugares de su representación antes de su inicio.