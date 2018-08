De ‘Maneras de vivir’ a ‘Tu canción’: así sonó el Martes Mayor

Miércoles, 8 de agosto de 2018

Como ya hicimos con el Martes Chico, a continuación les presentamos una serie de clips de vídeo pertenecientes a varios de los eventos musicales que tuvieron lugar a lo largo de la jornada del Martes Mayor de Ciudad Rodrigo.

En total, se trata de 5 clips de vídeo que más allá de la calidad y duración, tienen como objetivo principal que los que no estuvieron el Martes Mayor en Ciudad Rodrigo tengan la oportunidad de ver también ‘en movimiento’ el ambiente que hubo en la ciudad. Por un lado, aparecen tres clips pertenecientes a la actuación del grupo Back to the Covers en la Rúa del Sol (uno de la canción Maneras de vivir y dos del emblemático The show must go on de Queen).

Y por otro lado, un par de clips de la actuación que ofreció la Orquesta New York en la Avenida Sefarad. El primero de estos clips corresponde a uno de los momentos quizás más destacados de la noche, cuando interpretación Tu canción, la pieza con la cual Alfred y Amaia de Operación Triunfo representaron a España en la última edición de Eurovisión. El otro clip pertenece a los campases finales de la velada.