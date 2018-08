Hechos públicos los listados de ayudas por nacimiento y adopción concedidas y denegadas

Miércoles, 8 de agosto de 2018

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha resuelto las solicitudes presentadas para recibir la ayuda por nacimiento y/o adopción implantada el año pasado, que mantiene durante este año su importe en 300€. Concretamente, se han presentado 23 solicitudes por parte de progenitores que tuvieron a su hijo (o lo adoptaron) entre el 1 de enero y el pasado 19 de junio.

Quince de las solicitudes han sido aprobadas y por ende recibirán los 300€ (se pueden consultar aquí: http://www.aytociudadrodrigo.es/index.php/informacion-municipal/tablon-de-anuncios/2047-listado-concesiones-pago-unico-por-nacimiento-yo-adopcion-de-hijoa.html), mientras que las otras 8 peticiones han sido denegadas (se pueden ver aquí: http://www.aytociudadrodrigo.es/index.php/informacion-municipal/tablon-de-anuncios/2046-listado-de-excluidos-pago-unico-por-nacimiento-yo-adopcion-de-hijoa.html) por incumplir alguno de los criterios de la convocatoria.

Esos criterios son que la unidad familiar esté empadronada en Ciudad Rodrigo desde un año antes del nacimiento o adopción del niño, que la renta per cápita mensual no supere los 720€, o que los solicitantes no tengan deudas con el Consistorio. Los excluidos tienen de plazo hasta el 23 de agosto para presentar alegaciones.

Aquellos que tengan un crío en lo que queda de año, tendrán un plazo de tres meses para solicitar los 300€ de ayuda desde el momento en que nazca el niño o lo adopten.