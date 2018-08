PSOE y Ciudadanos vuelven a chocar de lleno con IU a la hora de regular la instalación de crematorios

Miércoles, 8 de agosto de 2018

El grupo municipal de Izquierda Unida dio a conocer en la mañana del miércoles que ha presentado un voto particular con el objetivo de intentar cambiar la decisión tomada el pasado lunes por la Comisión de Urbanismo, Obras e Instalaciones del Ayuntamiento en torno a la situación de las instalaciones de carácter funerario de Ciudad Rodrigo.

Tal y como publicamos el lunes, PSOE y Ciudadanos votaron a favor, IU votó en contra y el PP se abstuvo, a la hora de realizar una serie de modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana para introducir en el mismo el uso sanitario-mortuorio. Hasta ahora, ese uso no aparecía como tal en ningún sitio, lo que provocó el conflicto judicial del tanatorio-crematorio abierto en el Camino del Cementerio que culminó con la anulación de las licencias que se le concedieron en su día.

Estando de acuerdo en que el uso sanitario-mortuorio tiene que aparecer de algún modo en el PGOU, IU rechaza lleno las modificaciones introducidas en torno a los crematorios, según las cuales podrán montarse en cualquier lugar de Ciudad Rodrigo, excepto en zonas verdes y el centro histórico. De este modo, el tanatorio-crematorio del Camino del Cementerio pasaría a ser legal en cuanto estas modificaciones sean aprobadas de forma definitiva y su responsable pida las licencias oportunas.

Izquierda Unida rechaza de lleno esta posibilidad, entendiendo que los crematorios deben estar como mínimo a 200 metros de cualquier zona residencial, apostando por zonas industriales, más aún teniendo en cuenta las pocas distancias que hay en Ciudad Rodrigo.

A la hora de argumentar su postura, IU expresa en su voto particular por un lado que la modificación que se realiza del Plan General de Ordenación Urbana parece hecha de forma expresa para permitir la legalización del tanatorio-crematorio del Camino del Cementerio, en torno al cual recuerdan que suscitó la oposición de vecinos, algunos partidos políticos (ellos, concretamente) o de los ecologistas.

Asimismo, señalan que la Junta de Castilla y León apuntó en su día que quizás no era la ubicación más adecuada, e incluso IU recoge en su voto particular la postura expresada el pasado mes de abril por el portavoz del PP, Marcos Iglesias, quién dijo que esa posibilidad de instalar un crematorio en cualquier sitio de Ciudad Rodrigo podría generar una “potencial alarma social”.

Además, Izquierda Unida alude a que el propio documento aprobado el lunes dice que “en una zona densamente poblada” no pueden situarse crematorios ya que, en ese tipo de zonas, por su alta densidad, “no deben introducirse usos que plantean ciertos problemas ambientales, como las emisiones de gases y los residuos”. Lo que se preguntan desde IU es “por qué en las zonas densamente pobladas se prohíbe y por qué en otras no”, y por qué sólo se considera el centro histórico como densamente poblado y no otros barrios. En este sentido, se preguntan “si hay ciudadanos de primera y de segunda”.

Para Izquierda Unida, cuando hay una sentencia judicial de por medio, “lo justo es que se cumpla”, resaltando que “no puede ser que la normativa cambie para regularizar lo ilegal” y que “un horno crematorio no puede estar al lado de viviendas”. Por ello, invitan a otros partidos políticos a cambiar su postura (por ejemplo, que el PP vote en contra o que el PSOE no vote a favor) para que no pueda haber crematorios ‘en cualquier sitio’.